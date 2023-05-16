Ключевой хавбек Милана выбыл на полгода

«Милан» официально сообщил о том, что полузащитник команды Исмаэль Беннасер выбыл на полгода из-за травмы колена. Он перенес операцию по удалению повреждения мениска.

Эту травму Беннасер получил в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера», где он был заменен на 17-й минуту. Поначалу прогнозировалось, что Беннасер выбыл до конца сезона, но в итоге сроки его восстановления оказались более продолжительными.

В нынешнем сезоне на счету Беннасера 3 гола и 2 ассиста в 40 матчах за «Милан» во всех турнирах.