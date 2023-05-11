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  4. Милан потерял ключевого хавбека до конца сезона
Италия
11 мая 2023, 22:58 |
973
0

Милан потерял ключевого хавбека до конца сезона

Исмаэль Беннасер травмировался в матче с «Интером»

11 мая 2023, 22:58 |
973
0
Милан потерял ключевого хавбека до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Беннасер

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер получил травму во вчерашнем первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (поражение 0:2).

Обследование выявило у Беннасера повреждение колена. 25-летний алжирский хавбек будет вынужден перенести операцию и в нынешнем сезоне больше не сыграет. Суммарно он пропустит 3 – 4 месяца.

В нынешнем сезоне на счету Беннасера 3 гола и 2 ассиста в 40 матчах за «Милан» во всех турнирах.

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Исмаэль Беннасер Милан травма травма колена
Источник La Gazzetta dello Sport
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