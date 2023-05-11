Милан потерял ключевого хавбека до конца сезона

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер получил травму во вчерашнем первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (поражение 0:2).

Обследование выявило у Беннасера повреждение колена. 25-летний алжирский хавбек будет вынужден перенести операцию и в нынешнем сезоне больше не сыграет. Суммарно он пропустит 3 – 4 месяца.

В нынешнем сезоне на счету Беннасера 3 гола и 2 ассиста в 40 матчах за «Милан» во всех турнирах.