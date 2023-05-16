Бавария и ПСЖ готовы ослабить лондонский Арсенал

Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор находится в поле зрения немецкой «Баварии» и французского «ПСЖ».

Сообщается, что предложение о переходе 24-летнего норвежца клубы могут сделать «канонирам» предстоящим летом.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 2-е место.

В нынешнем сезоне во всех турнирах Эдегор сыграл за «Арсенал» в 43 матчах, забил 15 голов, сделал 8 ассистов.