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Англия
16 мая 2023, 14:16 | Обновлено 16 мая 2023, 14:27
968
1

Бавария и ПСЖ готовы ослабить лондонский Арсенал

Грандам Германии и Франции интересен Мартин Эдегор

16 мая 2023, 14:16 | Обновлено 16 мая 2023, 14:27
968
1
Бавария и ПСЖ готовы ослабить лондонский Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор находится в поле зрения немецкой «Баварии» и французского «ПСЖ».

Сообщается, что предложение о переходе 24-летнего норвежца клубы могут сделать «канонирам» предстоящим летом.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 2-е место.

В нынешнем сезоне во всех турнирах Эдегор сыграл за «Арсенал» в 43 матчах, забил 15 голов, сделал 8 ассистов.

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Мартин Эдегор трансферы Бавария ПСЖ Арсенал Лондон
Источник El Nacional
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Gargantua
этого парня надо сохранить
Реал лошары
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