Англия16 мая 2023, 14:16 | Обновлено 16 мая 2023, 14:27
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Бавария и ПСЖ готовы ослабить лондонский Арсенал
Грандам Германии и Франции интересен Мартин Эдегор
16 мая 2023, 14:16 | Обновлено 16 мая 2023, 14:27
968
1
Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор находится в поле зрения немецкой «Баварии» и французского «ПСЖ».
Сообщается, что предложение о переходе 24-летнего норвежца клубы могут сделать «канонирам» предстоящим летом.
«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 2-е место.
В нынешнем сезоне во всех турнирах Эдегор сыграл за «Арсенал» в 43 матчах, забил 15 голов, сделал 8 ассистов.
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