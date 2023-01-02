Вошел в историю. Эдегор в Арсенале повторил достижения Анри и Бергкампа

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор стал шестым игроком в истории «канониров», кому удалось принять участие в двух и более голах команды в трех подряд матчах английской Премьер-лиги.

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Ранее трижды кряду в матчах АПЛ более двух баллов по системе «гол+пас» набирали в «Арсенале» Тьерри Анри, Деннис Бергкамп, Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и Алексис Санчес.

В матче 18-го тура сезона-2022/2023 с «Брайтоном» (4:2) Эдегор записал на свой счет гол и ассист, в лондонском дерби с «Вест Хэмом» (3:1) он дважды ассистировал партнерам, а в поединке с «Вулверхэмптоном» (2:0) оформил дубль.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» не против вернуть назад Мартина Эдегора, но возможности для этого не имеет.