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Испания
02 января 2023, 02:35 | Обновлено 02 января 2023, 02:37
166
0

Хотят, но не могут. Реал завидует своему экс-игроку в Арсенале

Мадридцы вынуждены довольствоваться лишь наблюдением

02 января 2023, 02:35 | Обновлено 02 января 2023, 02:37
166
0
Хотят, но не могут. Реал завидует своему экс-игроку в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

У мадридского «Реала» есть желание вернуть в свои ряды из лондонского «Арсенала» 24-летнего норвежского полузащитника Мартина Эдегора, но нет такой возможности. И это сильно гнетет «сливочных».

Вторую часть сезона-2020/2021 Эдегор провел в «Арсенале» на правах аренды, после чего летом 2021 года заключил с «канонирами» полноценный контракт. В «Реале» о переходе норвежца не сожалели, ведь он не входил в планы команды и клуба.

В настоящий момент Мартин Эдегор является одним из лидеров «Арсенала», который лидирует в АПЛ с семью очками отрыва от ближайшего преследователя. Хавбек забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 15 поединках английского чемпионата.

В «Реале» вернули бы Эдегора назад в свои ряды, но не имеют опции обратного выкупа прав на игрока.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям.

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Реал Мадрид Арсенал Лондон Мартин Эдегор Ла Лига чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
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