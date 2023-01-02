Хотят, но не могут. Реал завидует своему экс-игроку в Арсенале

У мадридского «Реала» есть желание вернуть в свои ряды из лондонского «Арсенала» 24-летнего норвежского полузащитника Мартина Эдегора, но нет такой возможности. И это сильно гнетет «сливочных».

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Вторую часть сезона-2020/2021 Эдегор провел в «Арсенале» на правах аренды, после чего летом 2021 года заключил с «канонирами» полноценный контракт. В «Реале» о переходе норвежца не сожалели, ведь он не входил в планы команды и клуба.

В настоящий момент Мартин Эдегор является одним из лидеров «Арсенала», который лидирует в АПЛ с семью очками отрыва от ближайшего преследователя. Хавбек забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 15 поединках английского чемпионата.

В «Реале» вернули бы Эдегора назад в свои ряды, но не имеют опции обратного выкупа прав на игрока.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям.