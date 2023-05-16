Александр ЯЦЫК: «Костюк может спокойно получить свой шанс»

20-летний центральный полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о потенциальных возможностях тренера клубной команды U-19 Игоря Костюка.

– Игорь Костюк. В чем его фишка?

– Он никогда не кричит. Он аргументировано подсказывает. Он любит свою работу и отдается ей по полной. К нему всегда можно подойти не только по футбольным вопросам. Поделиться своими проблемами или получить совет. Он сам все это видит и чувствует. Если у игрока что-то не выходит, много общается с ним. Сам пытается помочь. Расспросит, поговорит, даст совет.

– Костюк шесть лет работает в юношеской команде. Готов ли он стать тренером первой команды?

– Может спокойно получить свой шанс. Просто нужно его дождаться. У него все получится. Этот шанс обязательно будет.

– То, что Игорь Костюк играл в середине поля, помогает вам?

– Он научил меня всему. Я не играл на позиции опорного всегда. Я играл левого вингера и форварда. Уже при Игоре Владимировиче начал играть в середине поля.