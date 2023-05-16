Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЯЦЫК: «Костюк может спокойно получить свой шанс»
Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 13:57 | Обновлено 16 мая 2023, 14:18
504
0

Александр ЯЦЫК: «Костюк может спокойно получить свой шанс»

Хавбек «Динамо» – о наставнике команды U-19

16 мая 2023, 13:57 | Обновлено 16 мая 2023, 14:18
504
0
Александр ЯЦЫК: «Костюк может спокойно получить свой шанс»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

20-летний центральный полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о потенциальных возможностях тренера клубной команды U-19 Игоря Костюка.

– Игорь Костюк. В чем его фишка?

– Он никогда не кричит. Он аргументировано подсказывает. Он любит свою работу и отдается ей по полной. К нему всегда можно подойти не только по футбольным вопросам. Поделиться своими проблемами или получить совет. Он сам все это видит и чувствует. Если у игрока что-то не выходит, много общается с ним. Сам пытается помочь. Расспросит, поговорит, даст совет.

– Костюк шесть лет работает в юношеской команде. Готов ли он стать тренером первой команды?

– Может спокойно получить свой шанс. Просто нужно его дождаться. У него все получится. Этот шанс обязательно будет.

– То, что Игорь Костюк играл в середине поля, помогает вам?

– Он научил меня всему. Я не играл на позиции опорного всегда. Я играл левого вингера и форварда. Уже при Игоре Владимировиче начал играть в середине поля.

По теме:
Источник: Металлист продолжит существование в случае вылета в Первую лигу
Когда битва Шахтер – Днепр-1? УПЛ опубликовала расписание 29 тура
Источник: Динамо не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Ваната
Александр Яцык Игорь Костюк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Симоне ИНДЗАГИ: «Это один из важнейших матчей в истории Интера»
Футбол | 16 мая 2023, 07:19 0
Симоне ИНДЗАГИ: «Это один из важнейших матчей в истории Интера»
Симоне ИНДЗАГИ: «Это один из важнейших матчей в истории Интера»

Наставник «Интера» – о предстоящем ответном матче против «Милана»

Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Футбол | 15 мая 2023, 21:23 9
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги

По данным агента Александра Панков, Дмитрий Чигринский покинет «Ионикос»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милевского при Лобановском не было бы»
Футбол | 16.05.2023, 08:37
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милевского при Лобановском не было бы»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милевского при Лобановском не было бы»
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Футбол | 15.05.2023, 19:32
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
Футбол | 15.05.2023, 14:45
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
14.05.2023, 14:15 2
Бокс
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
14.05.2023, 20:31 42
Футбол
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
15.05.2023, 14:12 21
Теннис
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
15.05.2023, 13:31 32
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
15.05.2023, 23:00 2
Хоккей
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
15.05.2023, 20:41
Футбол
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
15.05.2023, 11:50 34
Футбол
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
14.05.2023, 19:53 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности