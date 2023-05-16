Источник: Динамо не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Ваната

Тренерский штаб киевского «Динамо» рассматривает вариант неподачи апелляции на решение КДК УАФ о трехматчевой дисквалификации Владислава Ваната. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Тренерский штаб «Динамо» на полном серьезе рассматривает еще вариант неподачи апелляции. Смысл прост. Ванат после «Александрии» отбывает формальную дисквалификацию в трех оставшихся матчах и тем самым начинает следующий сезон с чистого листа. Логика присутствует, так как решение по апелляции вряд ли понравится ДК», – сказано в сообщении.

Отметим, что в случае подачи апелляции решение о дисквалификации не вступит в законную силу до момента вердикта апелляционной инстанции УАФ. Это означает, что Ванат может сыграть еще 1-2 матча в этом сезоне.

В текущем сезоне Владислав забил 11 голов в УПЛ. На его счету 6 результативных ударов и один ассист в восьми последних матчах «Динамо».