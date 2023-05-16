Источник: Динамо не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Ваната
Тренерский штаб не видит в этом особого смысла
Тренерский штаб киевского «Динамо» рассматривает вариант неподачи апелляции на решение КДК УАФ о трехматчевой дисквалификации Владислава Ваната. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Тренерский штаб «Динамо» на полном серьезе рассматривает еще вариант неподачи апелляции. Смысл прост. Ванат после «Александрии» отбывает формальную дисквалификацию в трех оставшихся матчах и тем самым начинает следующий сезон с чистого листа. Логика присутствует, так как решение по апелляции вряд ли понравится ДК», – сказано в сообщении.
Отметим, что в случае подачи апелляции решение о дисквалификации не вступит в законную силу до момента вердикта апелляционной инстанции УАФ. Это означает, что Ванат может сыграть еще 1-2 матча в этом сезоне.
В текущем сезоне Владислав забил 11 голов в УПЛ. На его счету 6 результативных ударов и один ассист в восьми последних матчах «Динамо».
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Во-первых, ДК выше или ниже 4 места уже не сдвинется. Поэтому нет прям ярой необходимости в игроке линии атаки.
Во-вторых, это как подавать апелляцию в рашисткий суд на неправомерные действия рашисткого суда
П.С. Просто не понятно ЗА ЧТО? такая дисквалификация? Он же не прямо сказал: Монзуль ТП, которой нужно не свисток в губах держать, а Эскимо! Вот в этих словах хоть какой-то отзвук дискриминации чувствуется. А в словах Ваната просто констатация факта! Я вот, лично, не видел ни одного матча с топ чемпа где бы судила женщина регулярно!!!