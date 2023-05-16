Лига чемпионов16 мая 2023, 12:45 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал Мадрид
Встреча состоится 17 мая в 22:00 по Киеву
16 мая 2023, 12:45 |
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17 мая на «Этихаде» пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» будет принимать мадридский «Реал». Первая встреча в Испании завершилась со счетом 1:1.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому
Манчестер Сити – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал».
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