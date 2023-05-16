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Лига чемпионов
16 мая 2023, 12:45 |
127
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал Мадрид

Встреча состоится 17 мая в 22:00 по Киеву

16 мая 2023, 12:45 |
127
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая на «Этихаде» пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» будет принимать мадридский «Реал». Первая встреча в Испании завершилась со счетом 1:1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому

Манчестер Сити – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал».

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Источник Sport.ua
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