Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кардифф подал в суд на Нант из-за гибели Салы. Известна сумма претензии
Англия
16 мая 2023, 12:36 | Обновлено 16 мая 2023, 12:47
799
0

Кардифф подал в суд на Нант из-за гибели Салы. Известна сумма претензии

Валлийцы обратились в Коммерческий суд Нанта

16 мая 2023, 12:36 | Обновлено 16 мая 2023, 12:47
799
0
Кардифф подал в суд на Нант из-за гибели Салы. Известна сумма претензии
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Кардифф Сити» подал в суд на «Нант» с целью добиться компенсации за ущерб, понесенный после смерти 26-летнего аргентинского нападающего Эмилиано Салы в результате несчастного случая. В требовании указаны вылет клуба из Английской Премьер-лиги, а также то, что в чемпионате Англии Сала мог бы вырасти в цене.

«Кардифф», напомним, подписал Салу 19 января 2019 года за 15 млн фунтов. Затем игрок вернулся во Францию и 21-го числа возвращался в Уэльс. Частный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором аргентинец летел из Нанта в Кардифф, потерпел крушение. Футболист и пилот погибли.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в августе 2022 года обязал «Кардифф» выплатить «Нанту» за трансфер игрока 6 млн евро (5,3 млн фунтов). Но валлийцы этого не сделали, а продолжают судебные тяжбы.

По теме:
ВИДЕО. 35-й тур Лиги 1. Кто попадет в еврокубки? Уже известны 3 неудачника
У Соболя двойной перелом носа. Стали известны сроки восстановления украинца
Нант отправил в отставку главного тренера
Эмилиано Сала Кардифф Сити Нант
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
Футбол | 15 мая 2023, 17:01 1
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров

Гаэль Клиши отличился за швейцарский «Серветт»

Довбик – герой Днепра-1, успех Калининой, какова судьба Ярмоленко?
Футбол | 16 мая 2023, 06:30 0
Довбик – герой Днепра-1, успех Калининой, какова судьба Ярмоленко?
Довбик – герой Днепра-1, успех Калининой, какова судьба Ярмоленко?

Главные новости за 15 мая на Sport.ua

Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
Футбол | 15.05.2023, 22:15
Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
Футбол | 16.05.2023, 11:59
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Футбол | 15.05.2023, 19:32
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
15.05.2023, 13:31 32
Футбол
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
14.05.2023, 19:53 8
Теннис
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
15.05.2023, 14:12 21
Теннис
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
14.05.2023, 17:14 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
15.05.2023, 23:00 2
Хоккей
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
16.05.2023, 06:05 7
Футбол
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
14.05.2023, 17:29 9
Футбол
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
15.05.2023, 11:50 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности