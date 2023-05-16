Кардифф подал в суд на Нант из-за гибели Салы. Известна сумма претензии
Валлийцы обратились в Коммерческий суд Нанта
Клуб «Кардифф Сити» подал в суд на «Нант» с целью добиться компенсации за ущерб, понесенный после смерти 26-летнего аргентинского нападающего Эмилиано Салы в результате несчастного случая. В требовании указаны вылет клуба из Английской Премьер-лиги, а также то, что в чемпионате Англии Сала мог бы вырасти в цене.
«Кардифф», напомним, подписал Салу 19 января 2019 года за 15 млн фунтов. Затем игрок вернулся во Францию и 21-го числа возвращался в Уэльс. Частный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором аргентинец летел из Нанта в Кардифф, потерпел крушение. Футболист и пилот погибли.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в августе 2022 года обязал «Кардифф» выплатить «Нанту» за трансфер игрока 6 млн евро (5,3 млн фунтов). Но валлийцы этого не сделали, а продолжают судебные тяжбы.
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