Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу

В воскресенье, 14 мая, на матче чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» (0:3) было замечено значительно большее количество стюардов, нежели бывало ранее во время проведения игр на «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Есть версия, что это была репетиция перед финальной домашней игрой «ирисок» в сезоне с «Борнмутом». В этом поединке может решиться судьба команды в АПЛ.

В «Эвертоне», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, боятся массовых беспорядков. Чтобы избежать этого, клуб якобы хочет задействовать на игре частные охранные агентства. Вылет «синих» в Чемпионшип может породить акцию протеста против совета директоров со стороны поклонников команды.

Сейчас «Эвертон» в таблице АПЛ занимает 17-е место с 32 очками. Он на один пункт опережает «Лидс», который возглавляет трио аутсайдеров. 20 мая «Эвертон» сыграет на выезде с «Вулвз», а 28-го числа Миколенко и Ко ждет домашняя встреча с «Борнмутом».