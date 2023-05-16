Йожеф САБО: «Луческу все равно – проиграет он или выигрывает»

Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо считает что в перспективе Александр Шовковский на постоянной основе должен заменить Мирчу Луческу.

– Йожеф Йожефович, как вам развязка чемпионской гонки?

– «Динамо» точно не может выиграть чемпионство. Там нет игроков, там молодежь, в принципе, в других командах тоже… В борьбе остаются «Шахтер» и «Днепр-1» - эти две команды и поборются за чемпионство. Думаю, «Шахтер» все же ближе к победе. Но это футбол, еще все может измениться, у «горняков» гандикап в два очка. Остается еще 4-5 матчей, так что все впереди. Плюс они еще должны играть друг с другом. В этом матче и может решиться, кто будет чемпионом.

– Почему весной «Динамо» выпало из чемпионской гонки?

– Понятно, что из команды ушли иностранцы, но при этом и Луческу как-то странно себя повел. По его поведению я увидел, что ему все равно – проиграет он или выигрывает. Раньше он бегал, подсказывал, видно было, что переживает за результат, а сейчас совершенно спокойно сидел. Возможно, на это повлияло состояние здоровья. Поэтому сейчас они могут только бороться за 3 место с «Зарей». Но сегодня "Заря" демонстрирует очень хорошую игру. Поэтому думаю, что сейчас «Динамо» финиширует четвертым, «Заря» - третьей, а «Шахтер» и «Днепр-1» поспорят за чемпионство.

– «Заря» в целом своим выступлением удивила. За счет чего команда добывает результат?

– Да, «Заря» удивляет. Впрочем, все закономерно, там опытный тренер, который умеет поставить игру. Плюс там есть хорошие игроки. Например, Бутко, игравший за сборную, Булеца, принадлежащий «Динамо»… Так что они выглядят очень солидно.

– Как вам матчи «Динамо» под руководством Александра Шовковского, видите изменения в игре?

– Я обеими руками за Шовковского. Я с ним работал, я знаю его как человека и могу сказать, что он большой профессионал. Я болею за него. Но сейчас в турнирной таблице расстояние от конкурентов, той же «Зари», 5 очков. Это очень многое. (Интервью записано накануне 26-го тура УПЛ) И сейчас киевляне могут побороться только за третье место.

– Появились слухи, что в предстоящем сезоне «Динамо» может возглавить поляк Марек Папшун, выигравший чемпионство с «Ракувом». Как вы на них отреагировали?

– Я думаю, что это просто вброс от некоторых журналистов. Не уверен, что этот тренер уйдет куда-нибудь из той команды. Тем более у Луческу еще год контракта. А он не уйдет никуда, пока его не отработает. Если все же так произойдет, что Луческу уйдет, следующим тренером должен быть только Шовковский.