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  4. Йожеф САБО: «Это позор, что клубы покупают системы ВАР»
Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 10:00 | Обновлено 16 мая 2023, 10:08
736
2

Йожеф САБО: «Это позор, что клубы покупают системы ВАР»

Экс-тренер «Динамо» считает, что профинансировать систему видеоповторов должна УПЛ

16 мая 2023, 10:00 | Обновлено 16 мая 2023, 10:08
736
2
Йожеф САБО: «Это позор, что клубы покупают системы ВАР»
Е.Кравс. Йожеф Сабо

Заслуженный тренер Украины Йожеф Сабо поражен количеством судейских ошибок на весеннем этапе чемпионата.

– Почему весной в УПЛ много судейских скандалов и влияет ли это на расстановку сил в турнирной таблице?
– Действительно, судейство, к сожалению, сейчас на первом плане. Мы все уже запомнили фамилии арбитров, ведь очень много они совершают ошибок. Я не знаю, что будут делать в УПЛ с судейством, но это не может так продолжаться. То ошибочно назначают пенальти, то дают красные карточки… Судьи должны выходить на поле и судить, что есть, а не просто свистеть.

– Матчи претендентов на чемпионство должны проходить при наличии системы ВАР?
– Обязательно. И в этом вопросе даже не может быть иного решения. Но те рефери, которые работают на ВАР, тоже должны быть честными и когда будет противоречивая ситуация, чтобы все правильно решили. И это удивительно, что сейчас в матче «Днепра-1» с «Александрией» не было ВАР.

– Как вы относитесь к тому, что клубы сами решили приобрести системы ВАР?
– Я на днях прочитал, что «Шахтер» купит системы ВАР и передаст УПЛ, честно, я над этим посмеялся, ведь это ничего не изменит. В УПЛ самостоятельно определяют где быть тому ВАРу. И вообще это позор, что клубы покупают эти системы, неужели у УПЛ нет денег? А эти клубы, которые покупают – молодцы, ведь все, кто переживают за украинский футбол, хотят, чтобы игра была честной.

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Комментарии 2
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20052011
Да, Йожеф Йожефович - это позор. Но этот позор - ничто, по сравнению с тем, что футболом Украины руководит шайка коррупционеров во главе с главным врагом - павелкой! Вот это позор!
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+2
Выталкиватель парашутистов
Наивный ты наш уважаемый тренер.... Денег в ОПГ УАФ нет, их давно свиснул ее предводитель - вор и мошенник павелка. Это во-первых. И второе. Не надо сильно обольщаться по поводу VAR, наши арбитры уже давно  научились правильно рисовать линии и перемещать футболистов на экране монитора, эта система для этого и создавалась, чтобы облегчить работу арбитрам там, где это нужно, ну, сами понимаете для кого... И правильно тут заметил 20052011 - пока эта ОПГ рулит нашим футболом, бардак будет расти в геометрической прогрессии, 100 процентово...
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