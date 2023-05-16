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Италия
16 мая 2023, 10:22 | Обновлено 16 мая 2023, 10:29
161
0

Жозе МОУРИНЬО: «Наш сезон – фантастический»

Наставник «Ромы» – о ситуации в Серии А

16 мая 2023, 10:22 | Обновлено 16 мая 2023, 10:29
161
0
Жозе МОУРИНЬО: «Наш сезон – фантастический»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мнением о нынешнем сезоне в Серии А.

«Болельщики должны меня услышать. Когда мы недавно занимали второе или третье место в таблице, я всегда говорил, что команда может играть только по одной игре за неделю. Потому что, когда количество матчей накапливалось, у нас не было ресурсов, чтобы пройти весь путь в обоих турнирах.

Наш сезон – фантастический. Люди могут говорить, что хотят, и анализировать результаты, выигрываем мы или нет, финишируем четвертыми или седьмыми, но для меня это был сезон, сыгранный на абсолютном лимите», - сказал Моуриньо.

Отметим, что «Рома» за три тура до конца чемпионата занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 58 очков.

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Источник Fantacalcio Pazzi di Fanta
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