Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин выбыл на несколько недель из-за травмы.

19-летний хавбек получил повреждение бедра во втором тайме матча 25-го тура УПЛ против «Динамо» (0:1).

Сейчас футболист проходит обследование. Точные сроки восстановления игрока станут известны после дополнительного обследования.

В этом сезоне Микитишин провел 20 матчей за криворожский клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.