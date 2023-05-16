Украина. Премьер лига16 мая 2023, 09:35 | Обновлено 16 мая 2023, 09:54
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Микитишин выбыл на несколько недель из-за травмы
«Кривбасс» потерял основного полузащитника
16 мая 2023, 09:35 | Обновлено 16 мая 2023, 09:54
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Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин выбыл на несколько недель из-за травмы.
19-летний хавбек получил повреждение бедра во втором тайме матча 25-го тура УПЛ против «Динамо» (0:1).
Сейчас футболист проходит обследование. Точные сроки восстановления игрока станут известны после дополнительного обследования.
В этом сезоне Микитишин провел 20 матчей за криворожский клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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