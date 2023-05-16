Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микитишин выбыл на несколько недель из-за травмы
Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 09:35 | Обновлено 16 мая 2023, 09:54
79
0

Микитишин выбыл на несколько недель из-за травмы

«Кривбасс» потерял основного полузащитника

16 мая 2023, 09:35 | Обновлено 16 мая 2023, 09:54
79
0
Микитишин выбыл на несколько недель из-за травмы
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин выбыл на несколько недель из-за травмы.

19-летний хавбек получил повреждение бедра во втором тайме матча 25-го тура УПЛ против «Динамо» (0:1).

Сейчас футболист проходит обследование. Точные сроки восстановления игрока станут известны после дополнительного обследования.

В этом сезоне Микитишин провел 20 матчей за криворожский клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. В борьбе за титул Шахтер на 2 очка опережает Днепр-1
Погба выбыл до конца сезона
Рифет КАПИЧ: «Фортуна улыбнулась нам»
Кривбасс Кривой Рог Артур Микитишин травма
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик – герой Днепра-1, успех Калининой, какова судьба Ярмоленко?
Футбол | 16 мая 2023, 06:30 0
Довбик – герой Днепра-1, успех Калининой, какова судьба Ярмоленко?
Довбик – герой Днепра-1, успех Калининой, какова судьба Ярмоленко?

Главные новости за 15 мая на Sport.ua

Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Футбол | 15 мая 2023, 20:41 0
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном

Арабский клуб имеет право в одностороннем порядке продлить соглашение

Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Бокс | 15.05.2023, 11:22
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
Футбол | 15.05.2023, 17:01
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
Война | 16.05.2023, 09:00
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
14.05.2023, 14:15 2
Бокс
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
14.05.2023, 18:54 14
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2023, 00:05 4
Хоккей
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
15.05.2023, 14:45 5
Футбол
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
15.05.2023, 14:12 21
Теннис
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
15.05.2023, 19:32 4
Футбол
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
15.05.2023, 21:23 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
15.05.2023, 23:00 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности