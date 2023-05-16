Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милевского при Лобановском не было бы»

Бывший нападающий «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о том, почему киевляне не разместили фото Игоря Беланова на постере, посвященном 96-летию клуба.

«Милевского при Лобановском не было бы, в принципе. Думаю, что Беланова и Михайличенко там нет, потому что они работают в УАФ, скорее всего. Вот мне, например, вообще наплевать, кто там и что там на плакатах. Вот реально», – сказал Леоненко.

Напомним, Милевский выступал за «Динамо» с 2003 по 2013 годы. Провел за киевлян 276 матчей и забил 88 голов.