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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милевского при Лобановском не было бы»
Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 08:37 | Обновлено 16 мая 2023, 08:50
596
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милевского при Лобановском не было бы»

Футбольный эксперт высказался о скандальном плакате «Динамо»

16 мая 2023, 08:37 | Обновлено 16 мая 2023, 08:50
596
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милевского при Лобановском не было бы»
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о том, почему киевляне не разместили фото Игоря Беланова на постере, посвященном 96-летию клуба.

«Милевского при Лобановском не было бы, в принципе. Думаю, что Беланова и Михайличенко там нет, потому что они работают в УАФ, скорее всего. Вот мне, например, вообще наплевать, кто там и что там на плакатах. Вот реально», – сказал Леоненко.

Напомним, Милевский выступал за «Динамо» с 2003 по 2013 годы. Провел за киевлян 276 матчей и забил 88 голов.

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Источник: Динамо летом вернет двух футболистов из аренды
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Виктор Леоненко Артем Милевский Валерий Лобановский Динамо Киев
Источник Леоненко PROSPORT
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steelmaker
Тебе (Леоненку) при Лобановському теж не було. Не забувай це!
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