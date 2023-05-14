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  4. БЕЛАНОВ: «Милевский изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты»
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 22:39 | Обновлено 14 мая 2023, 23:19
1051
5

БЕЛАНОВ: «Милевский изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты»

На плакате к 96-летию клуба отсутствуют Беланов и Михайличенко

14 мая 2023, 22:39 | Обновлено 14 мая 2023, 23:19
1051
5
БЕЛАНОВ: «Милевский изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты»
ФК Динамо Киев. Фрагмент плаката

Экс-футболист «Динамо» Игорь Беланов, обладатель Золотого мяча 1986, возмущен отсутствием своего фото на официальном плакате к 96-летию клуба. В коллаже не оказалось ни Игоря Беланова, ни Алексея Михайличенко.

Беланов в Facebook написал: «Вчера был очередной юбилей «Динамо». 96 лет! Это долгая и прекрасная история! И моя история, в том числе. Клуб выпустил праздничный плакат с изображением Валерия Васильевича Лобановского и знаковых игроков нашего клуба. Уважаю каждого из них и ценю вклад в команду-звезду.

Но что-то с возрастом стало со зрением, наверное. Себя я на праздничной открытке не обнаружил. Хороший парень Артем Милевский! Веселый, бесшабашный. Изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты у нынешнего «Динамо». Я не гордый, но все-таки».

Позже Беланов добавил: «До сих пор не получил слов извинения или каких-то объяснений по поводу истории с плакатом, посвященному 96-летию великого клуба «Динамо». Понимаю, что в Монако, где проводят время руководители «Динамо», сейчас тепло и спокойно, но сам себя ловлю на мысли: может у меня не только со зрением, но и с памятью проблемы? Не могу вспомнить, выступал ли за «Динамо» олимпийский чемпион Алексей Михайличенко? Может, Вы помните? Иначе сложно объяснить, почему клуб о нем не вспомнил».

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Динамо Киев день рождения Игорь Беланов Артем Милевский Валерий Лобановский Алексей Михайличенко выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
А что он хотел, если откровенно топит за УАФ ?
Я думаю не случайно это.
Он то не в Киев едет, чтобы что то показать или продвинуть, а в Кишинев на стадион Зимбру ?
Клуб тоже ему отвечает взаимностью.
Может и не правильно, но он тоже клубу ничего не сделал в последнее время...
Вы видели Луиша Фигу на плакатах Барселоны? Я не видел .Ну и тут приблизительно тоже самое
Ну и про менеджмент Динамо- правда.Это еще те проффесионалы
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+2
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GloryUkraine
Пояснення дуже просте. Плакат накидав молодик, який народився десь в середині дев'яностих і ні Беланова ні Михайличенка ніколи не бачив і можливо про них і не чув.
А менеджмент у Динамо на разі ніякий, навіть підготувати плакат до дати не в змозі.
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+1
Вадим Вадим
Беланов все таки выиграл золотой мяч в составе ДК, ну, а вообще, те, кто помнит победы ДК в 99г им по 40-50лет уже. Поэтому пусть Беланов не обижается, его аудитории по 70лет, наверное. Из трех обладателей ЗМ Шевченко и Блохин на ступеньку выше Беланова.
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0
Remark
Кипишь из ничего)))
Нет кого-то на плакате и что? Всех не поместишь на одном плакате. Одного добавишь, второй по цепочке обидеться и скажет: а я чем хуже, почему меня нет? Да и 96 лет - круглая дата что-ли!? Думаю, на столетие и Беланов, и Михайличенко... все там будете, и на празднике и на плакате!
Нормальный кстати плакат, синий цвет + желто-белые оттенки = успех)
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0
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