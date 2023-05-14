БЕЛАНОВ: «Милевский изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты»

Экс-футболист «Динамо» Игорь Беланов, обладатель Золотого мяча 1986, возмущен отсутствием своего фото на официальном плакате к 96-летию клуба. В коллаже не оказалось ни Игоря Беланова, ни Алексея Михайличенко.

Беланов в Facebook написал: «Вчера был очередной юбилей «Динамо». 96 лет! Это долгая и прекрасная история! И моя история, в том числе. Клуб выпустил праздничный плакат с изображением Валерия Васильевича Лобановского и знаковых игроков нашего клуба. Уважаю каждого из них и ценю вклад в команду-звезду.

Но что-то с возрастом стало со зрением, наверное. Себя я на праздничной открытке не обнаружил. Хороший парень Артем Милевский! Веселый, бесшабашный. Изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты у нынешнего «Динамо». Я не гордый, но все-таки».

Позже Беланов добавил: «До сих пор не получил слов извинения или каких-то объяснений по поводу истории с плакатом, посвященному 96-летию великого клуба «Динамо». Понимаю, что в Монако, где проводят время руководители «Динамо», сейчас тепло и спокойно, но сам себя ловлю на мысли: может у меня не только со зрением, но и с памятью проблемы? Не могу вспомнить, выступал ли за «Динамо» олимпийский чемпион Алексей Михайличенко? Может, Вы помните? Иначе сложно объяснить, почему клуб о нем не вспомнил».