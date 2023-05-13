В субботу, 13 мая 2023 года, украинский футбольный клуб «Динамо» Киев празднует 96-летие.

«Динамо» – самая титулованная команда Украины: 16 чемпионских титулов, 13 национальных Кубков, 9 Суперкубков Украины, 1 Суперкубок УЕФА и 2 Кубка обладателей кубков.

«13 мая 1927 года является датой основания футбольного клуба «Динамо» Киев. Нынешний день рождения «Динамо» отмечает в сложное для Украины время и вместе со всей страной прилагает максимум усилий, чтобы приблизить победу в войне с коварным врагом.

В этот день чтим каждого, кто внес свой вклад в славную историю клуба, а также особое уважение тем болельщикам «Динамо», кто сейчас с оружием в руках защищает Украину на фронте», – сказано на официальном сайте «бело-синих».

Также сегодня исполнился 21 год со дня смерти легендарного тренера «Динамо» Валерия Лобановского.

ВИДЕО. Самая титулованная команда Украины Динамо празднует 96-летие