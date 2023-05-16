Сандро ТОНАЛИ: «Понимаем, как много значит этот матч»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Это очень эмоциональный момент. У нас невероятный шанс. Мы не можем поменять результат первого матча, но способны объединить усилия завтра и заработать преимущество.

Понимаем, как много значит этот матч. Каждый, кто завтра наденет футболку «Милана», будет знать, как надо сыграть, чтобы иметь право гордиться собой», - сказал Тонали.

Матч «Интер» – «Милан» состоится во вторник, 16 мая. Начало в 22:00 по Киеву.