Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандро ТОНАЛИ: «Понимаем, как много значит этот матч»
Лига чемпионов
16 мая 2023, 08:00 | Обновлено 16 мая 2023, 08:11
78
0

Сандро ТОНАЛИ: «Понимаем, как много значит этот матч»

Хавбек «Милана» – о предстоящем ответном поединке с «Интером»

16 мая 2023, 08:00 | Обновлено 16 мая 2023, 08:11
78
0
Сандро ТОНАЛИ: «Понимаем, как много значит этот матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Это очень эмоциональный момент. У нас невероятный шанс. Мы не можем поменять результат первого матча, но способны объединить усилия завтра и заработать преимущество.

Понимаем, как много значит этот матч. Каждый, кто завтра наденет футболку «Милана», будет знать, как надо сыграть, чтобы иметь право гордиться собой», - сказал Тонали.

Матч «Интер» – «Милан» состоится во вторник, 16 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

По теме:
Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Симоне ИНДЗАГИ: «Это один из важнейших матчей в истории Интера»
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Милан
Сандро Тонали Милан Интер Милан Лига чемпионов Интер - Милан
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона
Футбол | 16 мая 2023, 04:34 1
ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона
ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона

Михаил выложил фото в своем Instagram

Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Футбол | 15 мая 2023, 19:32 3
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ

Вадим Червак дисквалифицирован на 6 месяцев, но все равно привлек внимание команд из элиты Украины

Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Бокс | 15.05.2023, 11:22
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
Футбол | 15.05.2023, 14:45
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером
Футбол | 16.05.2023, 03:41
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером
Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
14.05.2023, 19:53 8
Теннис
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
15.05.2023, 09:38 4
Бокс
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
14.05.2023, 18:22 5
Футбол
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
15.05.2023, 21:23 9
Футбол
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
14.05.2023, 17:29 9
Футбол
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
14.05.2023, 20:31 42
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2023, 00:05 4
Хоккей
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
15.05.2023, 20:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности