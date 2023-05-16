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Лига чемпионов
16 мая 2023, 07:19 | Обновлено 16 мая 2023, 08:56
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0

Симоне ИНДЗАГИ: «Это один из важнейших матчей в истории Интера»

Наставник «Интера» – о предстоящем ответном матче против «Милана»

16 мая 2023, 07:19 | Обновлено 16 мая 2023, 08:56
470
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Это один из важнейших матчей в истории Интера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Мы должны держаться вместе. Наши болельщики всегда были с нами. Как в радостные, так и в тяжелые времена. Нам нужна холодная голова и горячее сердце.

Завтра - один из важнейших матчей в истории «Интера». Мы должны сыграть с трезвым умом и горячим сердцем, чтобы воплотить нашу мечту и выйти в финал. Мы выиграли 2:0 в первом матче, но «Милан» остается грозным соперником с отличными игроками», - сказал Индзаги.

Матч «Интер» – «Милан» состоится во вторник, 16 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Симоне Индзаги Милан Интер Милан Лига чемпионов Интер - Милан
Источник УЕФА
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