Англия16 мая 2023, 04:34 |
788
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ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона
Михаил выложил фото в своем Instagram
16 мая 2023, 04:34 |
788
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик опубликовал фото в своем Instagram.
Украинец выложил селфи в очках с одной из улиц Лондона.
В текущем сезоне Мудрик в составе «синих» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых он сделал две результативные передачи.
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ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона
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