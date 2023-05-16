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  4. ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона
Англия
16 мая 2023, 04:34 |
788
0

ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона

Михаил выложил фото в своем Instagram

16 мая 2023, 04:34 |
788
0
ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик опубликовал фото в своем Instagram.

Украинец выложил селфи в очках с одной из улиц Лондона.

В текущем сезоне Мудрик в составе «синих» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых он сделал две результативные передачи.

ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона

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фото Челси lifestyle Лондон
Источник Instagram
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