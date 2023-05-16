Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик опубликовал фото в своем Instagram.

Украинец выложил селфи в очках с одной из улиц Лондона.

В текущем сезоне Мудрик в составе «синих» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых он сделал две результативные передачи.

ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона