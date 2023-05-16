Источник: Трубин не хочет продлевать контракт с Шахтером

Голкипер сборной Украины по футболу и донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин не хочет продлевать контракт с клубом.

Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык:

«Трубин отказывается подписывать контракт с «Шахтером». Мне удивительна эта история, потому что я считаю, что для «Шахтера» Трубин сделал гораздо меньше, чем «Шахтер» для него. Но его агенты пока накручивают и говорят, чтобы он пока не подписывал контракт.

У него еще год действует сделка, и если летом горняки его не продадут, тогда они могут потерять голкипера бесплатно. Поэтому я думаю, что «Шахтер» сделает все возможное для того, чтобы продать или переподписать Трубина. Все зависит от того, захочет ли сам игрок оставаться в «Шахтере». Пока что он не хочет».