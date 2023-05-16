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16 мая 2023, 02:59 | Обновлено 16 мая 2023, 03:04
17
0

Аль-Хиляль – Аль-Иттихад. Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 16 мая в 21:30 по Киеву

16 мая 2023, 02:59 | Обновлено 16 мая 2023, 03:04
17
0
Аль-Хиляль – Аль-Иттихад. Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии
ФК Аль-Хиляль

16 мая на «MRSOOL Парк» пройдет матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Иттихад» (Джидда). Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Аль-Хиляль

Клуб, такое впечатление, больше уже думает о следующем сезоне. Сейчас много сил руководство тратит на то, чтобы заманить к себе Лионеля Месси. Более того, пытаются уговорить и других звезд - Бускетса, Альбу, Верратти. И Лео даже летал самовольно в Саудовскую Аравию в начале мая, разругавшись из-за этого с руководством и болельщиками ПСЖ. Подобной трансферной активностью лидеры, кажется, пытаются компенсировать неудачи на футбольных полях. Ведь получается в спортивном плане далеко не все. Чемпион 2020-2022 годов идет за пределами топ-3 текущей турнирной таблицы. Да, много сил ушло на континентальную, азиатскую Лигу чемпионов. Но в финале саудиты проиграли Ураве Ред Даймондс - 1:1 дома, 0:1 в Японии. Причем решающим стал автогол Каррильо.

Аль-Иттихад (Джидда)

Команда тоже достаточно статусная. Но пик тигров пришелся на первую декаду этого века. Тогда они дважды кряду, в 2004-м и 2005-м, выиграли Лигу чемпионов АФК. А в 2009-м получилось взять 8-е, и на данный момент последнее, золото на уровне Саудовской Аравии. В прошлом сезоне было 2-е место. После этого, прошлым летом, клуб возглавил Нуну Эшпириту Санту, который блеснул в Вулверхэмптоне, после чего провалился в Тоттенхэме. Но португалец сейчас ведет новых подопечных к долгожданному титулу - получается опережать даже Аль-Наср с его Роналду. Это при том, что их легионеров тут, по сути, Элдер Кошта, пришедший из Валенсии, Бруно Энрике, не заигравший в Палермо, да египтяне Хегази и Хамед. Тем не менее, выиграно 19 матчей из 26 при всего паре поражений. Недавно была осечка, 1:2 с Аль-Таавуном, но 4:0 с Абхой стало 12-й победой в 14 последних поединках. За 6 туров есть отрыв в 5 очков.

Статистика личных встреч

В чемпионате Аль-Хиляль выиграл трижды кряду. А 23-го апреля выбил на выезде Аль-Иттихад в экстра-тайме кубкового полуфинала, играя на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной по силам. Но гости смотрелись убедительнее в этом сезоне - ставим на их победу при форе 0 с коэффициентом - 1,90.

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Аль-Хиляль Аль-Иттихад чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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