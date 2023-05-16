16 мая на «Неджми Кадыоглу» пройдет матч 34-го тура чемпионата Турции, в котором «Истанбулспор» встретится с «Галатасараем». Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Истанбулспор

Команда никогда не котировалась особенно высоко даже в турецком футболе - если не вспоминать чемпионство далекого 1932-го года. Но в 90-е несколько раз получалось пробиваться в еврокубки. А потом почти на 2 десятилетия клуб застрял в Первой Лиге. Да и в прошлом розыгрыше было 4-е место, и хорошо, что регламентом были предусмотрены стыковые поединки. Желтые быки их выиграли и вернулись назад - спустя 17 лет! Долго казалось, что скромный стамбульский коллектив проведет в Суперлиге только 1 сезон. Но на финиш получается мощно накатить. В 5 последних турах было взято 3 победы, в том числе над Истанбул Башакшехиром, а также пара ничьих, включая 3:3 на поле статусного соседа, Фенербахче. Это позволило подопечным Фатиха Текке подняться на 14-е место. И, что важнее, оторваться от зоны вылета на 7 очков.

Галатасарай

Клуб уверенно удерживает рекорд по всем внутренним турнирам - чемпионских титулов в активе аж 22. Кроме того, именно с этим коллективом Фатих Терим ухитрился взять Кубок и Суперкубок УЕФА в начале этого века. Вот только с 2019-го года новые трофеи взять не получалось. А прошлый сезон и вовсе докатились до позорного 13-го места. Но, как оказалось, это как раз то самое дно, от которого получилось оттолкнуться и начать набирать обороты. Подопечные Окана Бурука не просто резко прибавили - они на данный момент уверенно лидируют. Апрель, правда, закончился неудачно, 3:3 с Фатих Карагюмрюк и 1:3 с Бешикташем. Но за счет единственного гола Икарди (уже 15-го в розыгрыше) получилось обыграть Истанбул, что увеличило отрыв от Фенербахче, ближайшего преследователя, до 5 очков.

Статистика личных встреч

В этом сезоне, сыграв наконец-то официальный поединок, команды закончили довольно ожидаемо. Кроваво-золотые дома выиграли со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Истанбулспор сохранит беспроигрышную серию. Ставим на Галатасарай при форе -1 гол с коэффициентом - 1,63.