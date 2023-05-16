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Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 01:59 |
355
0

Источник: Динамо летом вернет двух футболистов из аренды

Сергей Булеца и Владимир Бражко покинут «Зарю»

16 мая 2023, 01:59 |
355
0
Источник: Динамо летом вернет двух футболистов из аренды
ФК Заря. Владимир Бражко

Киевский футбольный клуб «Динамо» летом 2023 года вернет двух футболистов из аренды.

Речь идет о Сергее Булеце и Владимире Бражко. Сейчас оба игрока играют за луганскую «Зарю».

О том, что «бело-синие» усиляться в конце сезона, заявил украинский журналист Игорь Цыганык:

«Бражко точно вернется из аренды из «Зари», это я 100 процентов даю. По поводу Булецы я так же 90 процентов даю».

Булеца присоединился к «Заре» летом 2021 года. За это время он провел 43 матча в футболке луганской команды во всех турнирах, в которых отличился 8 голами и 10 ассистами. Арендное соглашение истекает в конце текущего сезона. За основную команду киевлян до ухода в аренду Булеца не играл.

Владимир Бражко начал выступать за «Зарю» в начале сезона 2022/23. Он отыграл 25 матчей в УПЛ, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист. Контракт с луганчанами рассчитан до лета 2024 года. За основу «бело-синих», как и Булеца, он не играл.

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Сергей Булеца Владимир Бражко Динамо Киев аренда игрока Заря Луганск Игорь Цыганык трансферы трансферы УПЛ
Источник Циганик LIVE
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