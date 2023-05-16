Источник: Динамо летом вернет двух футболистов из аренды

Киевский футбольный клуб «Динамо» летом 2023 года вернет двух футболистов из аренды.

Речь идет о Сергее Булеце и Владимире Бражко. Сейчас оба игрока играют за луганскую «Зарю».

О том, что «бело-синие» усиляться в конце сезона, заявил украинский журналист Игорь Цыганык:

«Бражко точно вернется из аренды из «Зари», это я 100 процентов даю. По поводу Булецы я так же 90 процентов даю».

Булеца присоединился к «Заре» летом 2021 года. За это время он провел 43 матча в футболке луганской команды во всех турнирах, в которых отличился 8 голами и 10 ассистами. Арендное соглашение истекает в конце текущего сезона. За основную команду киевлян до ухода в аренду Булеца не играл.

Владимир Бражко начал выступать за «Зарю» в начале сезона 2022/23. Он отыграл 25 матчей в УПЛ, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист. Контракт с луганчанами рассчитан до лета 2024 года. За основу «бело-синих», как и Булеца, он не играл.