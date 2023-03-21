Источник: Динамо может досрочно вернуть полузащитника из аренды в Заре

Киевское «Динамо» может в конце сезона досрочно вернуть полузащитника Владимира Бражко из аренды из «Зари», сообщает ТаТоТаке.

Арендное соглашение 21-летнего хавбека истекает в июне 2024 года. Однако, игрок отлично проявил себя в луганском клубе, из-за чего понадобится киевлянам.

Если президенты клубов Игорь Суркис и Евгений Геллер договорятся, аренда может быть отменена, и игрок вернется в киевский клуб.

В текущем сезоне Бражко сыграл за «Зарю» 18 матчей и забил 4 гола. Он провел весь матч 18-го тура против «Динамо» (1:0).

Контракт Бражко с киевским «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года.