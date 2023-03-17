Источник: Бражко готовится и все-таки сыграет за Зарю против Динамо
Защитник Никита Бурда заболел и не сможет принять участие в игре
Арендованный у «Динамо» полузащитник «Зари» Владимир Бражко готовится сыграть против киевлян, сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.
Хотя журналист Игорь Бурбас ранее заявил обратное, Венков утверждает, что Бражко есть в составе луганской команды на завтрашний матч.
Что касается других игроков, арендованных «Зарей» у «Динамо», то хавбеку Сергею Булеце запрещено играть в этом матче, а защитник Никита Бурда заболел, поэтому в любом случае не смог бы принять участие в игре.
18 апреля в 14:00 в матче 18-го тура чемпионата Украины «Динамо» сыграет против «Зари». В турнирной таблице команды разделяет всего одно очко (33 и 34 соответственно), это прямая борьба за 3–4 позиции в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающей стадии Лиги чемпионов
При Руслане Ротане команда с Кировоградщины играет только вничью и забивает все реже