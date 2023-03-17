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Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 21:40 | Обновлено 17 марта 2023, 21:53
599
0

Источник: Бражко готовится и все-таки сыграет за Зарю против Динамо

Защитник Никита Бурда заболел и не сможет принять участие в игре

17 марта 2023, 21:40 | Обновлено 17 марта 2023, 21:53
599
0
Источник: Бражко готовится и все-таки сыграет за Зарю против Динамо
ФК Заря Луганск. Владимир Бражко

Арендованный у «Динамо» полузащитник «Зари» Владимир Бражко готовится сыграть против киевлян, сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.

Хотя журналист Игорь Бурбас ранее заявил обратное, Венков утверждает, что Бражко есть в составе луганской команды на завтрашний матч.

Что касается других игроков, арендованных «Зарей» у «Динамо», то хавбеку Сергею Булеце запрещено играть в этом матче, а защитник Никита Бурда заболел, поэтому в любом случае не смог бы принять участие в игре.

18 апреля в 14:00 в матче 18-го тура чемпионата Украины «Динамо» сыграет против «Зари». В турнирной таблице команды разделяет всего одно очко (33 и 34 соответственно), это прямая борьба за 3–4 позиции в УПЛ.

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Дмитрий Венков Динамо Киев аренда игрока чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Никита Бурда Сергей Булеца Динамо - Заря Владимир Бражко
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