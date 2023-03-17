Динамо не разрешит арендованным Зари сыграть против киевлян

18 апреля в матче чемпионата Украины «Динамо» сыграет против «Зари», а киевский клуб на этот раз отказал сопернику в том, чтобы арендованные у киевлян игроки вышли на поле.

В первом круге, когда команда Патрика ван Леувена выиграла 3:2, победный гол забил арендованный у «Динамо» хавбек Владимир Бражко.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, на этот раз киевляне рисковать не хотят, поэтому Бражко, а также Никита Бурда и Сергей Булеца не поле не выйдут.

В турнирной таблице «Заря» идет 3-й и опережает соперника на 1 пункт.