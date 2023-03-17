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  4. Динамо не разрешит арендованным Зари сыграть против киевлян
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 18:31 |
1614
14

Динамо не разрешит арендованным Зари сыграть против киевлян

Луческу не хочет больше рисковать

17 марта 2023, 18:31 |
1614
14
Динамо не разрешит арендованным Зари сыграть против киевлян
ФК Динамо Киев

18 апреля в матче чемпионата Украины «Динамо» сыграет против «Зари», а киевский клуб на этот раз отказал сопернику в том, чтобы арендованные у киевлян игроки вышли на поле.

В первом круге, когда команда Патрика ван Леувена выиграла 3:2, победный гол забил арендованный у «Динамо» хавбек Владимир Бражко.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, на этот раз киевляне рисковать не хотят, поэтому Бражко, а также Никита Бурда и Сергей Булеца не поле не выйдут.

В турнирной таблице «Заря» идет 3-й и опережает соперника на 1 пункт.

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Комментарии 15
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Remark
Жаль. Это тупое правило, которое нужно запретить к использованию всеми клубами.
Это как тебе сдали квартиру/офис, но извини будь добр в определенные дни съехать с хаты/офиса на денёк, так как приезжают родственники/бизнес-партнеры.
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+5
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Юрий Щербань
Должна быть единая статья об аренде,а то крутит кто как может
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+1
avk2307
Не правильное решение от Динамо. Надо давать играть своим иначе зачем отдавали.
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0
BestOf
Смешно, как все переобуваются и говорят что в такой ситуации это нормально
Мы же великое Динамо ,а мы оказывается  боимся Бражко
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0
Springfield
При такой ситуации в турнирной таблице так поступило бы большинство клубов. Всего мира.
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0
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BestOf
Наш вілікій клюб такий вілікій
Наше Динамо струсило,что Бражко будет возить Сидорчука ,а Булеца забивать Нещерету 
Очень стыдно за наше Динамо 
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-2
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