Динамо не разрешит арендованным Зари сыграть против киевлян
Луческу не хочет больше рисковать
18 апреля в матче чемпионата Украины «Динамо» сыграет против «Зари», а киевский клуб на этот раз отказал сопернику в том, чтобы арендованные у киевлян игроки вышли на поле.
В первом круге, когда команда Патрика ван Леувена выиграла 3:2, победный гол забил арендованный у «Динамо» хавбек Владимир Бражко.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, на этот раз киевляне рисковать не хотят, поэтому Бражко, а также Никита Бурда и Сергей Булеца не поле не выйдут.
В турнирной таблице «Заря» идет 3-й и опережает соперника на 1 пункт.
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Это как тебе сдали квартиру/офис, но извини будь добр в определенные дни съехать с хаты/офиса на денёк, так как приезжают родственники/бизнес-партнеры.
Мы же великое Динамо ,а мы оказывается боимся Бражко
Наше Динамо струсило,что Бражко будет возить Сидорчука ,а Булеца забивать Нещерету
Очень стыдно за наше Динамо