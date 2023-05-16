Ассистент Ротаня в Александрии войдет в его штаб в сборной Украины U-21

Украинский коуч Сергей Кравченко, который является ассистентом Руслана Ротаня в «Александрии», войдет в тренерский штаб сборной Украины U-21, наставником которой также является Ротань.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас. Кравченко присоединится к молодежной национальной команде перед финальной частью Евро-2023, которая начнется в конце июня. Он будет отвечать за анализ соперников.

Кроме того, в тренерский штаб Ротаня в молодежке войдет физиотерапевт Иван Поробия, который ранее работал в «Днепре», а в сборной Украины и индивидуально с Евгением Коноплянкой за время выступлений в «Севилье» и «Шальке».