Ассистент Ротаня в Александрии войдет в его штаб в сборной Украины U-21
Сергей Кравченко будет работать с молодежкой на Евро-2023
Украинский коуч Сергей Кравченко, который является ассистентом Руслана Ротаня в «Александрии», войдет в тренерский штаб сборной Украины U-21, наставником которой также является Ротань.
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас. Кравченко присоединится к молодежной национальной команде перед финальной частью Евро-2023, которая начнется в конце июня. Он будет отвечать за анализ соперников.
Кроме того, в тренерский штаб Ротаня в молодежке войдет физиотерапевт Иван Поробия, который ранее работал в «Днепре», а в сборной Украины и индивидуально с Евгением Коноплянкой за время выступлений в «Севилье» и «Шальке».
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