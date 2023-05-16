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Молодежные турниры
16 мая 2023, 01:28 | Обновлено 16 мая 2023, 01:47
135
0

Ассистент Ротаня в Александрии войдет в его штаб в сборной Украины U-21

Сергей Кравченко будет работать с молодежкой на Евро-2023

16 мая 2023, 01:28 | Обновлено 16 мая 2023, 01:47
135
0
Ассистент Ротаня в Александрии войдет в его штаб в сборной Украины U-21
ФК Александрия. Руслан Ротань и Сергей Кравченко

Украинский коуч Сергей Кравченко, который является ассистентом Руслана Ротаня в «Александрии», войдет в тренерский штаб сборной Украины U-21, наставником которой также является Ротань.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас. Кравченко присоединится к молодежной национальной команде перед финальной частью Евро-2023, которая начнется в конце июня. Он будет отвечать за анализ соперников.

Кроме того, в тренерский штаб Ротаня в молодежке войдет физиотерапевт Иван Поробия, который ранее работал в «Днепре», а в сборной Украины и индивидуально с Евгением Коноплянкой за время выступлений в «Севилье» и «Шальке».

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Иван Поробия Руслан Ротань Александрия Игорь Бурбас Сергей Кравченко сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 назначение тренера
Источник Игорь Бурбас
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