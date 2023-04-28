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  4. Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
Чемпионат Европы
28 апреля 2023, 20:43 | Обновлено 28 апреля 2023, 21:42
1446
4

Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?

В числе кандидатур: Александр Шовковский, Андрей Воронин и Сергей Кравченко

28 апреля 2023, 20:43 | Обновлено 28 апреля 2023, 21:42
1446
4
Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Журналист Владимир Зверов сообщил, что главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров, рассматривая возможность возглавить сборную Украины, определил шорт-лист специалистов, которые могут работать его ассистентами в национальной команде.

По данным журналиста, Сергей Ребров будет рассматривать в качестве помощников тренера сборной: Александра Шовковского, Андрея Воронина и Сергея Кравченко.

Журналист сообщает, что шорт-лист состоит из более чем трех фамилий, и это еще не все кандидатуры на должность помощника главного тренера сборной.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может продлить контракт с Аль-Айном, и тогда сборную Украины возглавит другой тренер.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера новый тренер сборной Украины Евро-2024 Аль-Айн Андрей Воронин Александр Шовковский Сергей Кравченко Владимир Зверов
Источник Профутбол Digital
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zhyr
пішли фантазії)))
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+1
Zanregent
Ребров останется в Аль-Айне. Ему своя репутация дороже
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+1
Віталій Яценко
Найдивніше, що всі знають про стратегію Реброва. Всі знають, що він працює по іспанській моделі і всі помічники у нього - іспанці. Але журналісти продовжують вигадувати все нові і нові фантазії.
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0
Burevestnik
от звіздоболи
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0
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