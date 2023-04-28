Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?

Журналист Владимир Зверов сообщил, что главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров, рассматривая возможность возглавить сборную Украины, определил шорт-лист специалистов, которые могут работать его ассистентами в национальной команде.

По данным журналиста, Сергей Ребров будет рассматривать в качестве помощников тренера сборной: Александра Шовковского, Андрея Воронина и Сергея Кравченко.

Журналист сообщает, что шорт-лист состоит из более чем трех фамилий, и это еще не все кандидатуры на должность помощника главного тренера сборной.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может продлить контракт с Аль-Айном, и тогда сборную Украины возглавит другой тренер.