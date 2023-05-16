Лига чемпионов16 мая 2023, 00:34 | Обновлено 16 мая 2023, 01:08
28
0
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 16 мая в 22:00 по Киеву
16 мая 2023, 00:34 | Обновлено 16 мая 2023, 01:08
28
0
16 мая на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» встретится с «Миланом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
В первом матче «Интер» победил со счетом 2:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 мая 2023, 14:45 5
Артем забил замкнул фланговый навес
Футбол | 15 мая 2023, 22:15 10
За 4 тура до конца киевское «Динамо» уже в 8 баллах позади луганской «Зари»
Футбол | 15.05.2023, 14:54
Футбол | 15.05.2023, 21:40
Футбол | 15.05.2023, 17:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.05.2023, 00:05 4
14.05.2023, 08:00 1
15.05.2023, 18:34 26
15.05.2023, 09:38 4
14.05.2023, 20:45 28
15.05.2023, 14:12 21
14.05.2023, 18:22 5
14.05.2023, 22:00 1