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Лига чемпионов
16 мая 2023, 00:34 | Обновлено 16 мая 2023, 01:08
28
0

Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 16 мая в 22:00 по Киеву

16 мая 2023, 00:34 | Обновлено 16 мая 2023, 01:08
28
0
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» встретится с «Миланом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

В первом матче «Интер» победил со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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