16 мая на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» встретится с «Миланом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

В первом матче «Интер» победил со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан».