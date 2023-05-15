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Чемпионат Италии
Сампдория
15.05.2023 21:45 – FT 1 : 1
Эмполи
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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 23:40 | Обновлено 15 мая 2023, 23:49
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0

Сампдория упустила победу в игре с Эмполи. Клуб из Генуи покинет Серию A

На 90+3-й минуте форвард гостей Роберто Пикколи сравнял счет

15 мая 2023, 23:40 | Обновлено 15 мая 2023, 23:49
66
0
Сампдория упустила победу в игре с Эмполи. Клуб из Генуи покинет Серию A
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Дзаноли

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Сампдория» и «Эмполи» сыграли вничью со счетом 1:1.

На 34-й минуте счет открыл защитник хозяев Алессандро Дзаноли. На 90+3-й минуте форвард гостей Роберто Пикколи сравнял счет.

«Сампдория» занимает последнее, 20-е место (18 очков). Уже раньше было известно, что команда из Генуи покидает Серию A. «Эмполи» находится на 14-й позиции (39 очков).

Серия А. 35-й тур, 15 мая

Сампдория – Эмполи – 1:1

Голы: Дзаноли, 34 – Пикколи, 90+3

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Сампдория Эмполи чемпионат Италии по футболу Сампдория - Эмполи Серия A Алессандро Дзаноли Роберто Пикколи
Источник Sport.ua
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