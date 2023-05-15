Сампдория упустила победу в игре с Эмполи. Клуб из Генуи покинет Серию A

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Сампдория» и «Эмполи» сыграли вничью со счетом 1:1.

На 34-й минуте счет открыл защитник хозяев Алессандро Дзаноли. На 90+3-й минуте форвард гостей Роберто Пикколи сравнял счет.

«Сампдория» занимает последнее, 20-е место (18 очков). Уже раньше было известно, что команда из Генуи покидает Серию A. «Эмполи» находится на 14-й позиции (39 очков).

Серия А. 35-й тур, 15 мая

Сампдория – Эмполи – 1:1

Голы: Дзаноли, 34 – Пикколи, 90+3