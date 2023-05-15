Источник: Денисов сотрудничает с Буткевичем и Полесьем уже больше месяца

Футбольный журналист Александр Денисов вскоре будет работать в житомирском клубе «Полесье».

В клубе он будет отвечать за маркетинг и работу с медиа. Официальное представление ожидается в ближайшие дни.

По данным ТаТоТаке, работа Денисова в клубе Геннадия Буткевича началась более месяца назад, еще до того, как «Полесье» обеспечило себе выход в УПЛ. Руководитель One Pitch Group будет занимать должность директора по медиа и маркетингу.

Именно Александр Денисов занимался консультациями по VAR и организацией трансляций домашних матчей «Полесья» в весенней стадии Первой лиги. Благодаря этому арбитры имели возможность просматривать игровые эпизоды в высоком качестве.