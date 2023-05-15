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  4. Источник: Денисов сотрудничает с Буткевичем и Полесьем уже больше месяца
Украина. Первая лига
15 мая 2023, 22:35 | Обновлено 15 мая 2023, 22:49
1229
6

Источник: Денисов сотрудничает с Буткевичем и Полесьем уже больше месяца

На днях житомирский клуб обеспечил себе выход в УПЛ

15 мая 2023, 22:35 | Обновлено 15 мая 2023, 22:49
1229
6
Источник: Денисов сотрудничает с Буткевичем и Полесьем уже больше месяца
Телеканал Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Футбольный журналист Александр Денисов вскоре будет работать в житомирском клубе «Полесье».

В клубе он будет отвечать за маркетинг и работу с медиа. Официальное представление ожидается в ближайшие дни.

По данным ТаТоТаке, работа Денисова в клубе Геннадия Буткевича началась более месяца назад, еще до того, как «Полесье» обеспечило себе выход в УПЛ. Руководитель One Pitch Group будет занимать должность директора по медиа и маркетингу.

Именно Александр Денисов занимался консультациями по VAR и организацией трансляций домашних матчей «Полесья» в весенней стадии Первой лиги. Благодаря этому арбитры имели возможность просматривать игровые эпизоды в высоком качестве.

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Александр Денисов Геннадий Буткевич Полесье Житомир ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Alex196
Пенисов работу нашел 
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+3
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bolelschik
Опять начнет разжигать скандалы. Больше он ничего не умеет
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+1
Виктор Войцеховский
Да, гений маркетинга
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+1
zzg77
Говно не тонет!
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0
igor shmuylo
 и шо вы там делает , шнурки и футболки стирает . 
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0
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