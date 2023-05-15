Украина. Первая лига15 мая 2023, 18:46 |
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Источник: Александр Денисов будет работать в Полесье
Бывший директор телеканалов «Футбол» будет сотрудничать с новичком УПЛ
15 мая 2023, 18:46 |
1564
6
Бывший директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов будет работать в житомирском «Полесье». Официальное представление ожидается в ближайшие дни.
В «Полесье» Денисов будет отвечать за маркетинг и работу с медиа. Напомним, вчера, 14 мая «Полесье» досрочно обеспечило себе первый в истории клуба выход в УПЛ.
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Комментарии 6
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Скільки ця війна життів та долів перемолола...До війни кто б сказав,що Денис буде не в Шахтері працювати,не повірив би
Ну цей Полісся "розкрутить". Головне щоб результати в наступному сезоні не були як у Металіста.
Хороший клуб Полесье будет за 4-5 место с шубкисами биться
Ахметка на всем экономит
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