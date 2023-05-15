Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Александр Денисов будет работать в Полесье
Украина. Первая лига
15 мая 2023, 18:46 |
1564
6

Источник: Александр Денисов будет работать в Полесье

Бывший директор телеканалов «Футбол» будет сотрудничать с новичком УПЛ

15 мая 2023, 18:46 |
1564
6
Источник: Александр Денисов будет работать в Полесье
footballua.tv. Александр Денисов

Бывший директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов будет работать в житомирском «Полесье». Официальное представление ожидается в ближайшие дни.

В «Полесье» Денисов будет отвечать за маркетинг и работу с медиа. Напомним, вчера, 14 мая «Полесье» досрочно обеспечило себе первый в истории клуба выход в УПЛ.

По теме:
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Первая лига. Полесье и Оболонь – в УПЛ. Кто попадет в переходные матчи?
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Александр Денисов Полесье Житомир
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15 мая 2023, 00:05 4
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая

Поражение в день рождения Динамо, разгром от Зари, победы Шахтера, Днепра-1
Футбол | 15 мая 2023, 17:46 7
Поражение в день рождения Динамо, разгром от Зари, победы Шахтера, Днепра-1
Поражение в день рождения Динамо, разгром от Зари, победы Шахтера, Днепра-1

Самые интересные события 26-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Футбол | 14.05.2023, 20:31
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Бокс | 15.05.2023, 11:22
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Источник: Ванат был интересен Аяксу в 2022 году
Футбол | 15.05.2023, 17:50
Источник: Ванат был интересен Аяксу в 2022 году
Источник: Ванат был интересен Аяксу в 2022 году
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BUROSTAVOK
Скільки ця війна життів та долів перемолола...До війни кто б сказав,що Денис буде не в Шахтері працювати,не повірив би
Ответить
+1
Злий Глобинець
Ну цей Полісся "розкрутить". Головне щоб результати в наступному сезоні не були як у Металіста.
Ответить
+1
Сурок
Хороший клуб Полесье будет за 4-5 место с шубкисами  биться
Ответить
0
20052011
Ахметка на всем экономит
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
15.05.2023, 13:31 24
Футбол
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
13.05.2023, 18:21 4
Футбол
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
14.05.2023, 18:54 12
Футбол
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
14.05.2023, 19:53 8
Теннис
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
14.05.2023, 17:14 1
Бокс
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
13.05.2023, 17:38 3
Другие виды
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
14.05.2023, 18:22 5
Футбол
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
15.05.2023, 11:50 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности