Источник: Александр Денисов будет работать в Полесье

Бывший директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов будет работать в житомирском «Полесье». Официальное представление ожидается в ближайшие дни.

В «Полесье» Денисов будет отвечать за маркетинг и работу с медиа. Напомним, вчера, 14 мая «Полесье» досрочно обеспечило себе первый в истории клуба выход в УПЛ.