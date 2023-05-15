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  4. Стефано ПИОЛИ: «Милан способен перевернуть ситуацию»
Лига чемпионов
15 мая 2023, 20:45 |
63
0

Стефано ПИОЛИ: «Милан способен перевернуть ситуацию»

Тренер «Милана» – о матче против «Интера»

15 мая 2023, 20:45 |
63
0
Стефано ПИОЛИ: «Милан способен перевернуть ситуацию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Интера» (16 мая, первый матч – 0:2):

«Команда готовится наилучшим образом, она полна решимости выступить лучше, чем в первом матче, и добиться победы.

Нелегко готовиться к такой игре, но мы держим в голове важную цель: выиграть и пройти в финал, чего никто не мог предсказать. Тем более никто не думает, что мы выйдем в финал, сейчас. А я знаю, что мы способны провести отличный матч.

Мы хотим сыграть на высоком уровне. Того, что мы показали во втором тайме первой игры, будет недостаточно, надо поднять планку. Игра длинная, мы хотим начать ее хорошо и воспользоваться ошибками соперника.

О таких матчах некоторые игроки и мечтают. Мы знаем, что мы в невыгодном положении, но мы способны перевернуть ситуацию.

Надо быть осторожными при стандартных положениях, это одна из сильнейших сторон соперника. Сами же мы должны использовать полученные возможности лучше, чем в первой игре. Мы ошибались, но завтра должны свести число ошибок к минимуму».

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Источник Football-Italia
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