Льорис может покинуть Тоттенхэм летом

Капитан и голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может покинуть клуб в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают французские СМИ.

Контракт Льориса истекает летом 2024 года. Однако 36-летний французский вратарь получил щедрое предложение из Саудовской Аравии.

«Тоттенхэм», в свою очередь, уже ищет на замену Льорису молодого голкипера. Рассматривается кандидатура Гевина Базуну из «Саутгемптона».

Напомним, концовку нынешнего сезона Льорис пропускает из-за травмы.