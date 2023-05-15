Англия15 мая 2023, 20:10 |
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Льорис может покинуть Тоттенхэм летом
Голкипер получил предложение из Саудовской Аравии
15 мая 2023, 20:10 |
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Капитан и голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может покинуть клуб в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают французские СМИ.
Контракт Льориса истекает летом 2024 года. Однако 36-летний французский вратарь получил щедрое предложение из Саудовской Аравии.
«Тоттенхэм», в свою очередь, уже ищет на замену Льорису молодого голкипера. Рассматривается кандидатура Гевина Базуну из «Саутгемптона».
Напомним, концовку нынешнего сезона Льорис пропускает из-за травмы.
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