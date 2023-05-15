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Англия
15 мая 2023, 20:10 |
300
1

Льорис может покинуть Тоттенхэм летом

Голкипер получил предложение из Саудовской Аравии

15 мая 2023, 20:10 |
300
1
Льорис может покинуть Тоттенхэм летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Капитан и голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может покинуть клуб в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают французские СМИ.

Контракт Льориса истекает летом 2024 года. Однако 36-летний французский вратарь получил щедрое предложение из Саудовской Аравии.

«Тоттенхэм», в свою очередь, уже ищет на замену Льорису молодого голкипера. Рассматривается кандидатура Гевина Базуну из «Саутгемптона».

Напомним, концовку нынешнего сезона Льорис пропускает из-за травмы.

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Уго Льорис Тоттенхэм
Источник L'Equipe
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Barry
Роналду, Месси, Льорис... Саудитов уже не прет от отделанных золотом ламборджини и дорогих цацок. Решили собрать сборную мира 
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