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  4. Тоттенхэм потерял Льориса до конца сезона
Англия
05 мая 2023, 19:47 |
151
0

Тоттенхэм потерял Льориса до конца сезона

У французского голкипера травма

05 мая 2023, 19:47 |
151
0
Тоттенхэм потерял Льориса до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Капитан и основной голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в матче АПЛ против «Ньюкасла» (поражение 1:6). Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера «Шпор» Райан Мейсон:

«Уго Льорис выбыл до конца сезона. Мы получили результаты обследования, и это, без сомнения, нас разочаровывает».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Льорис может покинуть «Тоттенхэм» летом, поэтому не исключено, что голкипер больше не сыграет в составе «Шпор».

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Уго Льорис Тоттенхэм травма Райан Мейсон
Источник Associated Press
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