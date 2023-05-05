Тоттенхэм потерял Льориса до конца сезона

Капитан и основной голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в матче АПЛ против «Ньюкасла» (поражение 1:6). Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера «Шпор» Райан Мейсон:

«Уго Льорис выбыл до конца сезона. Мы получили результаты обследования, и это, без сомнения, нас разочаровывает».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Льорис может покинуть «Тоттенхэм» летом, поэтому не исключено, что голкипер больше не сыграет в составе «Шпор».