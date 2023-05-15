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  4. Погба выбыл до конца сезона
Италия
15 мая 2023, 19:15 |
111
0

Погба выбыл до конца сезона

Хавбек пропустит более 20 дней

15 мая 2023, 19:15 |
111
0
Погба выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба прошел углубленное медицинское обследование после того, как вчера травмировался в матче против «Кремонезе» (победа 2:0). У 30-летнего француза травма прямой мышцы бедра низкой степени тяжести.

По информации итальянских СМИ, Погба пропустит как минимум 20 дней. Это значит, что нынешний сезон для него завершен.

Вчера Погба вышел в основном составе «Ювентуса» впервые в сезоне. Суммарно из-за травм хавбек провел на поле в текущей кампании лишь 161 минуту во всех турнирах.

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Поль Погба Ювентус травма травма бедра
Источник La Gazzetta dello Sport
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