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  4. Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 19:32 |
2836
1

Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ

Вадим Червак дисквалифицирован на 6 месяцев, но все равно привлек внимание команд из элиты Украины

15 мая 2023, 19:32 |
2836
1
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
ФК Полесье. Вадим Червак

23-летний украинский полузащитник Вадим Червак получил конкретное предложение от клуба из УПЛ.

Червак был дисквалифицирован на 6 месяцев после того, как в матче «Полесье» – «Металлург» Запорожье он толкнул девушку-арбитра. Также житомирский клуб расторг контракт с игроком.

Об интересе от команд из элиты Украины к Вадиму сообщил журналист Владимир Зверов:

«Помните, как футболист Вадим Червак толкнул арбитрину и получил дисквалификацию на 6 месяцев? Им заинтересовались сразу два клуба УПЛ.

Разницы в классе между «Полесьями» и командами нижней части УПЛ нет. И футболист, которого «Полесье» выгнало из команды за его поступок, стал объектом интереса к УПЛ. И даже получил одно конкретное предложение».

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Вадим Червак Полесье Житомир Владимир Зверов трансферы трансферы УПЛ дисквалификация
Источник Профутбол
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Выталкиватель парашутистов
Хороший футболист не пропадет, вот будет хохма,когда он голи будет забивать своему бывшему клубу, который довольно странно с ним поступил, ведь он был прав на все сто. и за клуб переживал, ведь потеря очков в том матче могла перечеркнуть все их амбиции на повышение в классе...
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