Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Вадим Червак дисквалифицирован на 6 месяцев, но все равно привлек внимание команд из элиты Украины
23-летний украинский полузащитник Вадим Червак получил конкретное предложение от клуба из УПЛ.
Червак был дисквалифицирован на 6 месяцев после того, как в матче «Полесье» – «Металлург» Запорожье он толкнул девушку-арбитра. Также житомирский клуб расторг контракт с игроком.
Об интересе от команд из элиты Украины к Вадиму сообщил журналист Владимир Зверов:
«Помните, как футболист Вадим Червак толкнул арбитрину и получил дисквалификацию на 6 месяцев? Им заинтересовались сразу два клуба УПЛ.
Разницы в классе между «Полесьями» и командами нижней части УПЛ нет. И футболист, которого «Полесье» выгнало из команды за его поступок, стал объектом интереса к УПЛ. И даже получил одно конкретное предложение».
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