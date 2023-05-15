Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ

23-летний украинский полузащитник Вадим Червак получил конкретное предложение от клуба из УПЛ.

Червак был дисквалифицирован на 6 месяцев после того, как в матче «Полесье» – «Металлург» Запорожье он толкнул девушку-арбитра. Также житомирский клуб расторг контракт с игроком.

Об интересе от команд из элиты Украины к Вадиму сообщил журналист Владимир Зверов:

«Помните, как футболист Вадим Червак толкнул арбитрину и получил дисквалификацию на 6 месяцев? Им заинтересовались сразу два клуба УПЛ.

Разницы в классе между «Полесьями» и командами нижней части УПЛ нет. И футболист, которого «Полесье» выгнало из команды за его поступок, стал объектом интереса к УПЛ. И даже получил одно конкретное предложение».