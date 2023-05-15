От Малиновского к Зинченко. Экс-звезда Арсенала может вернуться в Лондон

34-летний чилийский футболист французского «Марселя» Алексис Санчес не смог договориться о новом контракте с клубом.

Об этом сообщает журналист Хосе Томас Фернандес Пумарино. Действующее соглашение игрока с «провансальцами» рассчитано до лета 2023 года.

По информации источника, лондонский «Арсенал» внимательно следит за ситуацией вокруг игрока. Поскольку Алексис Санчес может стать свободным агентом, «канониры» не против подписать чилийца.

Алексис уже выступал за лондонский клуб в период с 2014 по 2018 год. В текущем сезоне за «Марсель» он провел 41 матч во всех турнирах, в которых отличился 18 голами и 3 ассистами.

Интересно, что во французской команде сейчас выступает украинец Руслан Малиновский, а в «Арсенале» – Александр Зинченко.