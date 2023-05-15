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  4. Источник: Ванат был интересен Аяксу в 2022 году
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 17:50 |
104
0

Источник: Ванат был интересен Аяксу в 2022 году

Форвард киевлян мог оказаться в клубе из Нидерландов

15 мая 2023, 17:50 |
104
0
Источник: Ванат был интересен Аяксу в 2022 году
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

21-летний украинский форвард киевского клуба «Динамо» Владислав Ванат мог перейти в команду из Нидерландов «Аякс».

Об интересе амстердамцев к нападающему «бело-синих» сообщил известный журналист и комментатор Виктор Вацко. По информации источника, «Аякс» хотел подписать игрока в 2022 году.

В текущем сезоне Ванат отличился 12 голами и 3 ассистами в 35 матчах за «Динамо» во всех турнирах. В прошлой кампании Владислав на правах аренды выступал за одесский «Черноморец, за который забил 3 гола в 17 поединках.

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Владислав Ванат Динамо Киев Аякс трансферы трансферы УПЛ Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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