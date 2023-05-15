Владимир ШАРАН: «У Днепра-1 есть три игрока очень высокого уровня»

«Минай» был близок к тому, чтобы отобрать очки у одного из лидеров чемпионата. Команде Владимира Шарана не хватило чуть больше десяти минут. На 79-й минуте связка Пихаленок-Довбик принесла победу днепрянам.

«Очень благодарен игрокам за бой, который они дали на поле. В плане реализации, плана на игру, самоотдачи и защитных действий претензий к команде нет. У «Днепра-1» был едва ли не единственный эпизод, когда Довбик встретился с мячом в нашей вратарской. Ну, один или два эпизода такие были. И нас наказали. Это мастерство. Пихаленок отдал передачу. Мы на теории говорили ребятам, что у них есть эти три игрока очень высокого уровня: Довбик, Пихаленок и Гуцуляк, который сегодня не играл.

В раздевалке ребята немного подавлены, потому что хотели добиться положительного результата. Но жизнь на этом не заканчивается, надо двигаться дальше. Я благодарен команде, благодарен болельщикам за поддержку. Эта игра понравилась, ведь было напряжение до последней минуты.

Главное теперь – восстановиться, потому что уже в субботу нас ждет тяжелый поединок против «Черноморца». Сейчас ребята уедут восстанавливаться в бассейн, на термальные воды. А уже завтра будем тренироваться. Хочется забыть эту игру в плане результата, но я приятно удивлен самоотдачей и организацией игры. Конечно, большего хочется от команды в атаке. Но как говорил Мирон Богданович Маркевич: «Имеем то, что имеем».

«Конечно, всегда есть план Б или В. Там уже смотришь за ходом матча. Но всегда так бывает. Заранее готовишься к некоторым вариантам развития событий, никогда не выходишь на матч только с одним планом. Мы сняли одного центрального защитника, начали играть в два центральных. Вышли на замену те атакующие игроки, которые у нас есть. И был один момент, когда простреливал Булеза. К сожалению, из трех игроков, находившихся во вратарской, никто не запер. Но напряжение было до последнего.

В атаке допустили много брака. При выходе из обороны в атаку была нехватка тоже. Мы не хотели играть длинными передачами, хотели выходить низовым прядем, но с этим более-менее справился только Рогозинский. Это то, что не понравилось.

«Воробчак вылетел надолго, на него не рассчитываем. Горин тоже не смог нам помочь, Колесник тоже. Это игроки, которые из-за травм не смогли ни усилить игру со скамейки запасных, ни выйти в основе. В заявке был 21 игрок, из которых трое – вратари. Но такие проблемы – не только у «Миная», но и у других команд. Однако не хочу говорить чего-то плохого об игроках. Все стараются, трудятся. Главное сейчас – восстановиться до следующего матча», - сказал Владимир Шаран.

После 26 туров у «Миная» 26 очков и 13-е место в турнирной таблице.