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  4. ВИДЕО. Александрия в выездном матче забила два гола Колосу за 11 минут
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 15:36 |
497
0

ВИДЕО. Александрия в выездном матче забила два гола Колосу за 11 минут

Отличились Кирилл Ковалец и Сергей Логинов

15 мая 2023, 15:36 |
497
0
ВИДЕО. Александрия в выездном матче забила два гола Колосу за 11 минут
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

В понедельник, 15 мая, проходит матч 26-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Александрия».

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На 4-й минуте счет в матче был открыт благодаря голу Кирилла Ковальца. Футболист дошел с мячом до линии штрафной, немного сместился в центр и нанес точный удар в левый от голкипера угол.

Уже спустя 7 минут гости увеличили отрыв. Отличился Сергей Логинов. Защитник ударом головой результативно завершил навес с углового. Точный выстрел в ближний угол ворот.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

ГОЛ! 0:1 + 0:2. Кирилл Ковалец, 4 мин. + Сергей Логинов, 11 мин.

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Сергей Логинов Кирилл Ковалец видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Колос Ковалевка Колос - Александрия
Источник Sport.ua
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