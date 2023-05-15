ВИДЕО. Александрия в выездном матче забила два гола Колосу за 11 минут
Отличились Кирилл Ковалец и Сергей Логинов
В понедельник, 15 мая, проходит матч 26-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Александрия».
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На 4-й минуте счет в матче был открыт благодаря голу Кирилла Ковальца. Футболист дошел с мячом до линии штрафной, немного сместился в центр и нанес точный удар в левый от голкипера угол.
Уже спустя 7 минут гости увеличили отрыв. Отличился Сергей Логинов. Защитник ударом головой результативно завершил навес с углового. Точный выстрел в ближний угол ворот.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
ГОЛ! 0:1 + 0:2. Кирилл Ковалец, 4 мин. + Сергей Логинов, 11 мин.
Олександрія дуже швидко забиває два голи в виїзному матчі проти Колоса 💨#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/KHq9d7UrfS— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 15, 2023
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