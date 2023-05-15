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Чемпионат Украины
Колос К
15.05.2023 15:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 07:00 |
46
0

Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 15 мая в 15:00 по Киеву

15 мая 2023, 07:00 |
46
0
Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 15 мая, в Ковалевке на поле стадиона «Колос» состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Колос» и «Александрия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале Setanta Sports УПЛ, а также на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Ковалевский «Колос» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 8-е место. В активе у команды 33 очка после 25 встреч – 9 побед, 6 ничьих, 10 поражений.

Колос – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Александрия» в турнирной таблице чемпионата Украины располагается на 5-й позиции. У нее 39 очков после 25 игр. В 9-ти матчах александрийцы победили и 12 раз сыграли вничью, потерпели 4 поражения.

Команды провели между собой в истории чемпионатов Украины 8 матчей. На счету у «Колоса» 3 победы, «Черноморец» также выиграл в трех встречах, две игры завершились вничью. Мячи 13:11 в пользу александрийцев. В матче первого круга нынешнего сезона со счетом 4:1 победила «Александрия».

Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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