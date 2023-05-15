Стала известна соперница Калининой в четвертьфинал крупного турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) узнала соперницу в четвертьфинале грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче за право выхода в полуфинал соревнований украинка встретится с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия, WTA 15).

15-я ракетка мира в 1/8 финала турнира в столице Италии обыграла Камилу Осорио (Колумбия, WTA 100) в двух сетах за 1 час и 21 минуту.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Камила Осорио (Колумбия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [12] – 3:6, 3:6

Беатрис посеяна на этих соревнованиях под 12-м номером. Наивысшей позиции бразильской теннисистки в рейтинге WTA является 12-я (13 февраля 2023 года). На счету Хаддад Майи 2 трофея на уровне WTA 250, 1 титул WTA 125 и 17 побед на соревнованиях ITF. На турнирах Grand Slam представительница Бразилии еще ни разу не доходила до третьего раунда.

Ангелина и Беатрис уже трижды играли между собой. Все 3 матча закончились победой украинки, в том числе и 2 поединка на грунте (уровень ITF). В 2022 году Калинина обыграла бразильянку на крупном турнире в Майами.

В 1/8 финала соревнований в Риме Ангелина в трех сетах выиграла у Мэдисон Киз.