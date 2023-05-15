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  4. Рифет КАПИЧ: «Фортуна улыбнулась нам»
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 13:57 | Обновлено 15 мая 2023, 14:06
186
0

Рифет КАПИЧ: «Фортуна улыбнулась нам»

Хавбек «Кривбасса» – о победе над «Рухом»

15 мая 2023, 13:57 | Обновлено 15 мая 2023, 14:06
186
0
Рифет КАПИЧ: «Фортуна улыбнулась нам»
ФК Кривбасс. Рифет Капич

Боснийский полузащитник «Кривбасса» Рифет Капич прокомментировал победу над львовским «Рухом» (1:0) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

– Рифет, поздравляем с важной победой. Как тебе игра?
– Прежде всего, хочу поблагодарить за поддержку болельщиков, которые присутствовали на стадионе, и не только их. Действительно, игра выдалась тяжелой, но мы одержали такую нужную для нас победу. Очень рад, что в концовке нам повезло забить этот гол. Заслуженный гол. По моему мнению, «Рух» также неплохо выглядел и при стечении обстоятельств имел шансы на три очка. Но фортуна улыбнулась нам.

– Какие были мысли перед выполнением решающего удара? Или сразу решил пробивать по центру?
– В моем предыдущем клубе, «Сараево», была подобная ситуация: я пробивал пенальти на последних минутах, но не забил. После этого эпизода мне пришлось покинуть клуб, ведь руководство приняло решение расторгнуть контракт. Сегодня я был уверен, что забью и благодарю партнеров за доверие. Счастлив, что нам удалось вырвать важные три очка.

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Рифет Капич Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Рух
Источник ФК Кривбасс
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