Рифет КАПИЧ: «Фортуна улыбнулась нам»

Боснийский полузащитник «Кривбасса» Рифет Капич прокомментировал победу над львовским «Рухом» (1:0) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

– Рифет, поздравляем с важной победой. Как тебе игра?

– Прежде всего, хочу поблагодарить за поддержку болельщиков, которые присутствовали на стадионе, и не только их. Действительно, игра выдалась тяжелой, но мы одержали такую нужную для нас победу. Очень рад, что в концовке нам повезло забить этот гол. Заслуженный гол. По моему мнению, «Рух» также неплохо выглядел и при стечении обстоятельств имел шансы на три очка. Но фортуна улыбнулась нам.

– Какие были мысли перед выполнением решающего удара? Или сразу решил пробивать по центру?

– В моем предыдущем клубе, «Сараево», была подобная ситуация: я пробивал пенальти на последних минутах, но не забил. После этого эпизода мне пришлось покинуть клуб, ведь руководство приняло решение расторгнуть контракт. Сегодня я был уверен, что забью и благодарю партнеров за доверие. Счастлив, что нам удалось вырвать важные три очка.