Верес сыграл на «ноль» в родных стенах впервые с ноября 2021 года
Домашняя серия ровенчан с пропущенными голами составила 14 матчей
«Верес», обыграв «Металлист 1925» со счетом 1:0, наконец-то прервал свою «рекордную» домашнюю серию с пропущенными голами, которая составила 14 игр. Последний раз ровенчане оставались «сухими» в родных стенах 22 ноября 2021 года, когда забили два безответных мяча… «Металлисту 1925».
В 12 матчах серии ворота красно-черных защищал Богдан Когут, в 2-х – Вадим Ющишин. К слову, более продолжительные сериалы с пропущенными голами на своем поле имели 5 клубов, а среди голкиперов – только Юрий Панькив – 16.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Вратари (игры)
|
24 игры
|
Арсенал
|
02.12.2012 - 19.03.2019
|
Боровик (5), Рева (6), Сарнавский (1), Богуш (1),
|
|
|
|
Ситало (8), Будюк (1), Пидкивка (2)
|
16 игр
|
Говерла
|
27.03.2010 - 30.03.2013
|
Бабенко (11), Надь (5)
|
16 игр*
|
Таврия
|
03.05.2013 - 16.05.2014
|
Кахриман (12), Погорелый (3), Ситало (1)
|
16 игр
|
Александрия
|
15.09.2018 - 24.08.2019
|
Панькив
|
15 игр
|
Кремень
|
13.03.1996 - 17.11.1996
|
Чумак (10**), Дудка (6**)
|
14 игр
|
Ворскла
|
10.09.2011 - 05.08.2012
|
Долганский (10), Величко (1), Казаков (2), Безус (1)
|
14 игр
|
Верес
|
04.12.2021 - 08.05.2023
|
Когут (12), Ющишин (2)
|
13 игр
|
Торпедо
|
30.05.1997 - 20.04.1998
|
Глущенко (10), Сташко (3)
|
13 игр
|
Заря
|
29.07.2012 - 10.05.2013
|
Козаченко (2), Постранский (7), Левченко (1), Сантини (3)
|
13 игр
|
Черноморец
|
21.08.2021 - 06.11.2022
|
Кучерук (8), Непогодов (4), Варакута (1)
* серия не закончена; ** в одном матче пропускали два вратаря.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Роберто Де Дзерби уничтожила мечты канониров о титуле АПЛ
14 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Франции