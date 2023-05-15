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  4. Верес сыграл на «ноль» в родных стенах впервые с ноября 2021 года
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 12:25 | Обновлено 15 мая 2023, 12:30
172
0

Верес сыграл на «ноль» в родных стенах впервые с ноября 2021 года

Домашняя серия ровенчан с пропущенными голами составила 14 матчей

15 мая 2023, 12:25 | Обновлено 15 мая 2023, 12:30
172
0
Верес сыграл на «ноль» в родных стенах впервые с ноября 2021 года
УПЛ

«Верес», обыграв «Металлист 1925» со счетом 1:0, наконец-то прервал свою «рекордную» домашнюю серию с пропущенными голами, которая составила 14 игр. Последний раз ровенчане оставались «сухими» в родных стенах 22 ноября 2021 года, когда забили два безответных мяча… «Металлисту 1925».

В 12 матчах серии ворота красно-черных защищал Богдан Когут, в 2-х – Вадим Ющишин. К слову, более продолжительные сериалы с пропущенными голами на своем поле имели 5 клубов, а среди голкиперов – только Юрий Панькив – 16.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами

Серия

Клуб

Период

Вратари (игры)

24 игры

Арсенал

02.12.2012 - 19.03.2019

Боровик (5), Рева (6), Сарнавский (1), Богуш (1),

Ситало (8), Будюк (1), Пидкивка (2)

16 игр

Говерла

27.03.2010 - 30.03.2013

Бабенко (11), Надь (5)

16 игр*

Таврия

03.05.2013 - 16.05.2014

Кахриман (12), Погорелый (3), Ситало (1)

16 игр

Александрия

15.09.2018 - 24.08.2019

Панькив

15 игр

Кремень

13.03.1996 - 17.11.1996

Чумак (10**), Дудка (6**)

14 игр

Ворскла

10.09.2011 - 05.08.2012

Долганский (10), Величко (1), Казаков (2), Безус (1)

14 игр

Верес

04.12.2021 - 08.05.2023

Когут (12), Ющишин (2)

13 игр

Торпедо

30.05.1997 - 20.04.1998

Глущенко (10), Сташко (3)

13 игр

Заря

29.07.2012 - 10.05.2013

Козаченко (2), Постранский (7), Левченко (1), Сантини (3)

13 игр

Черноморец

21.08.2021 - 06.11.2022

Кучерук (8), Непогодов (4), Варакута (1)

* серия не закончена; ** в одном матче пропускали два вратаря.

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Источник Sport.ua
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