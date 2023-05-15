Верес сыграл на «ноль» в родных стенах впервые с ноября 2021 года

«Верес», обыграв «Металлист 1925» со счетом 1:0, наконец-то прервал свою «рекордную» домашнюю серию с пропущенными голами, которая составила 14 игр. Последний раз ровенчане оставались «сухими» в родных стенах 22 ноября 2021 года, когда забили два безответных мяча… «Металлисту 1925».

В 12 матчах серии ворота красно-черных защищал Богдан Когут, в 2-х – Вадим Ющишин. К слову, более продолжительные сериалы с пропущенными голами на своем поле имели 5 клубов, а среди голкиперов – только Юрий Панькив – 16.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами

Серия Клуб Период Вратари (игры) 24 игры Арсенал 02.12.2012 - 19.03.2019 Боровик (5), Рева (6), Сарнавский (1), Богуш (1), Ситало (8), Будюк (1), Пидкивка (2) 16 игр Говерла 27.03.2010 - 30.03.2013 Бабенко (11), Надь (5) 16 игр* Таврия 03.05.2013 - 16.05.2014 Кахриман (12), Погорелый (3), Ситало (1) 16 игр Александрия 15.09.2018 - 24.08.2019 Панькив 15 игр Кремень 13.03.1996 - 17.11.1996 Чумак (10**), Дудка (6**) 14 игр Ворскла 10.09.2011 - 05.08.2012 Долганский (10), Величко (1), Казаков (2), Безус (1) 14 игр Верес 04.12.2021 - 08.05.2023 Когут (12), Ющишин (2) 13 игр Торпедо 30.05.1997 - 20.04.1998 Глущенко (10), Сташко (3) 13 игр Заря 29.07.2012 - 10.05.2013 Козаченко (2), Постранский (7), Левченко (1), Сантини (3) 13 игр Черноморец 21.08.2021 - 06.11.2022 Кучерук (8), Непогодов (4), Варакута (1)

* серия не закончена; ** в одном матче пропускали два вратаря.