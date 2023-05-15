Заря стала автором одной из самых быстрых крупных гостевых побед в УПЛ

«Заря» стала автором одной из самых быстрых крупных побед в гостях в чемпионатах Украины. Преимущества в три мяча в матче с «Металлистом» луганчане достигли уже на 21-й минуте. Меньше времени, чтобы создать фундамент разгрома хозяев, понадобилось только «Динамо» во встречах с мариупольским «Металлургом» в сезоне-2001/02 и «Оболонью» в УПЛ-2004/05.

К слову, свой личный рекорд «Заря» установила 7 марта 2021 года, когда в домашнем поединке со «Львовом», закончившимся со счетом 4:0, забила 3-й мяч на 16-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые крупные гостевые победы в УПЛ