Заря стала автором одной из самых быстрых крупных гостевых побед в УПЛ
Преимущества в три мяча в матче с «Металлистом» луганчане достигли на 21-й минуте
«Заря» стала автором одной из самых быстрых крупных побед в гостях в чемпионатах Украины. Преимущества в три мяча в матче с «Металлистом» луганчане достигли уже на 21-й минуте. Меньше времени, чтобы создать фундамент разгрома хозяев, понадобилось только «Динамо» во встречах с мариупольским «Металлургом» в сезоне-2001/02 и «Оболонью» в УПЛ-2004/05.
К слову, свой личный рекорд «Заря» установила 7 марта 2021 года, когда в домашнем поединке со «Львовом», закончившимся со счетом 4:0, забила 3-й мяч на 16-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые крупные гостевые победы в УПЛ
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
07.06.2002
|
Динамо
|
Металлург М
|
11’
|
6:0
|
11.11.2004
|
Динамо
|
Оболонь
|
20’
|
7:0
|
14.05.2023
|
Заря
|
Металлист
|
21’
|
5:0
|
23.07.2011
|
Арсенал
|
Черноморец
|
24’
|
3:0
|
27.09.2020
|
Заря
|
Львов
|
28’
|
5:0
|
06.08.1998
|
Динамо
|
Звезда
|
30’
|
5:0
|
16.06.2000
|
Динамо
|
Металлист
|
31’
|
5:0
|
15.04.2001
|
Динамо
|
Сталь А
|
31’
|
5:0
|
15.06.2001
|
Шахтер
|
Нива Т
|
33’
|
7:0
|
17.10.2015
|
Днепр
|
Сталь Дз
|
33’
|
6:0
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