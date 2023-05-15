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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 12:16 | Обновлено 15 мая 2023, 12:20
260
2

Заря стала автором одной из самых быстрых крупных гостевых побед в УПЛ

Преимущества в три мяча в матче с «Металлистом» луганчане достигли на 21-й минуте

15 мая 2023, 12:16 | Обновлено 15 мая 2023, 12:20
260
2
Заря стала автором одной из самых быстрых крупных гостевых побед в УПЛ
Фото Александра Приходько

«Заря» стала автором одной из самых быстрых крупных побед в гостях в чемпионатах Украины. Преимущества в три мяча в матче с «Металлистом» луганчане достигли уже на 21-й минуте. Меньше времени, чтобы создать фундамент разгрома хозяев, понадобилось только «Динамо» во встречах с мариупольским «Металлургом» в сезоне-2001/02 и «Оболонью» в УПЛ-2004/05.

К слову, свой личный рекорд «Заря» установила 7 марта 2021 года, когда в домашнем поединке со «Львовом», закончившимся со счетом 4:0, забила 3-й мяч на 16-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые крупные гостевые победы в УПЛ

Дата

Клуб

Соперник

Минута

Счет

07.06.2002

Динамо

Металлург М

11’

6:0

11.11.2004

Динамо

Оболонь

20’

7:0

14.05.2023

Заря

Металлист

21’

5:0

23.07.2011

Арсенал

Черноморец

24’

3:0

27.09.2020

Заря

Львов

28’

5:0

06.08.1998

Динамо

Звезда

30’

5:0

16.06.2000

Динамо

Металлист

31’

5:0

15.04.2001

Динамо

Сталь А

31’

5:0

15.06.2001

Шахтер

Нива Т

33’

7:0

17.10.2015

Днепр

Сталь Дз

33’

6:0
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
таку ахінею нести: Зоря виграла в гостях...  
Можна подумати, що Металіст грав дома !   ??? 
Тупизна автора статті сайту  під час війни,  на жаль   
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