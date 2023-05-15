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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 11:56 | Обновлено 15 мая 2023, 12:05
332
0

Юрий Вернидуб отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Наставник «Кривбасса» разменял сотню победных матчей

15 мая 2023, 11:56 | Обновлено 15 мая 2023, 12:05
332
0
Юрий Вернидуб отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Победа «Кривбасса» над «Рухом»» (1:0) стала 100-й для наставника криворожцев Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины.

Он стал 8-м тренером, достигший этого рубежа в УПЛ. 90 викторий Вернидуб отпраздновал в 219 матчах во главе «Зари» (41,1%) и 10 в 26 играх у руля «Кривбасса» (38,5%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, одержавшие наибольшее количество побед в чемпионатах Украины

Тренер

Клубы

Победы

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (272), Динамо (46)

318

2.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (8), Карпаты (87), Кривбасс (8),

308

Металлург З (26), Металлист (148), Днепр (31)

3.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (56), Динамо (10), Таврия (3),

213

Ильичевец (99), Ворскла (45)

4.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (123), Кремень (10), Металлург З (8),

153

Карпаты (7), Ильичевец (5)

5.

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (23), Верес (4), ЦСКА (23),

127

Металлист (41), Металлург З (4), Таврия (32)

6.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

122

7.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (41), Черноморец (55), Таврия (12)

108

8.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (90), Кривбасс (10)

100

9.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь

97

10.

Олег ТАРАН

Кривбасс (79), Металлург З (15)

94

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Источник Sport.ua
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