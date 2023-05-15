Юрий Вернидуб отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Победа «Кривбасса» над «Рухом»» (1:0) стала 100-й для наставника криворожцев Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины.

Он стал 8-м тренером, достигший этого рубежа в УПЛ. 90 викторий Вернидуб отпраздновал в 219 матчах во главе «Зари» (41,1%) и 10 в 26 играх у руля «Кривбасса» (38,5%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, одержавшие наибольшее количество побед в чемпионатах Украины