Юрий Вернидуб отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
Наставник «Кривбасса» разменял сотню победных матчей
Победа «Кривбасса» над «Рухом»» (1:0) стала 100-й для наставника криворожцев Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины.
Он стал 8-м тренером, достигший этого рубежа в УПЛ. 90 викторий Вернидуб отпраздновал в 219 матчах во главе «Зари» (41,1%) и 10 в 26 играх у руля «Кривбасса» (38,5%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, одержавшие наибольшее количество побед в чемпионатах Украины
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Победы
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (272), Динамо (46)
|
318
|
2.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (8), Карпаты (87), Кривбасс (8),
|
308
|
|
|
Металлург З (26), Металлист (148), Днепр (31)
|
|
3.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (56), Динамо (10), Таврия (3),
|
213
|
|
|
Ильичевец (99), Ворскла (45)
|
|
4.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (123), Кремень (10), Металлург З (8),
|
153
|
|
|
Карпаты (7), Ильичевец (5)
|
|
5.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (23), Верес (4), ЦСКА (23),
|
127
|
|
|
Металлист (41), Металлург З (4), Таврия (32)
|
|
6.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
122
|
7.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д (41), Черноморец (55), Таврия (12)
|
108
|
8.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря (90), Кривбасс (10)
|
100
|
9.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь
|
97
|
10.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (79), Металлург З (15)
|
94
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