Заря 6-й раз выиграла в УПЛ с преимуществом в 5 мячей в гостях

«Заря» 7-й раз одержала победу с преимуществом в 5 и более мячей в чемпионатах Украины. Причем 6 подобных викторий луганчане, что примечательно, отпраздновали в гостях. К слову, с более крупным счетом черно-бело-красные выигрывали на чужих полях только у запорожского «Металлурга» - 6:0 в сезоне-2015/16.

В свою очередь, «Металлист» 6-й раз в истории проиграл с разницей в 5 голов в родных стенах. Ранее столь весомые разгромы дважды нанесли харьковчанам «Динамо» и «Шахтер», а также с «Днепр» с «рекордным» счетом 6:0 в сезоне-2005/06.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные гостевые победы «Зари» в УПЛ

Дата Соперник Счет 17.07.2015 Металлург З 6:0 31.10.2021 Металлист 1925 6:1 02.09.2018 Арсенал 5:0 29.09.2019 Олимпик 5:0 27.09.2020 Львов 5:0 14.05.2023 Металлист 5:0

Самые крупные домашние поражения «Металлиста» в УПЛ