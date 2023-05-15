Заря 6-й раз выиграла в УПЛ с преимуществом в 5 мячей в гостях
«Металлист» 6-й раз проиграл с разницей в 5 голов на своем поле
«Заря» 7-й раз одержала победу с преимуществом в 5 и более мячей в чемпионатах Украины. Причем 6 подобных викторий луганчане, что примечательно, отпраздновали в гостях. К слову, с более крупным счетом черно-бело-красные выигрывали на чужих полях только у запорожского «Металлурга» - 6:0 в сезоне-2015/16.
В свою очередь, «Металлист» 6-й раз в истории проиграл с разницей в 5 голов в родных стенах. Ранее столь весомые разгромы дважды нанесли харьковчанам «Динамо» и «Шахтер», а также с «Днепр» с «рекордным» счетом 6:0 в сезоне-2005/06.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные гостевые победы «Зари» в УПЛ
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
17.07.2015
|
Металлург З
|
6:0
|
31.10.2021
|
Металлист 1925
|
6:1
|
02.09.2018
|
Арсенал
|
5:0
|
29.09.2019
|
Олимпик
|
5:0
|
27.09.2020
|
Львов
|
5:0
|
14.05.2023
|
Металлист
|
5:0
Самые крупные домашние поражения «Металлиста» в УПЛ
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
30.04.2006
|
Днепр
|
0:6
|
11.07.1998
|
Динамо
|
1:6
|
01.10.2022
|
Шахтер
|
1:6
|
16.06.2000
|
Динамо
|
0:5
|
11.09.2015
|
Шахтер
|
0:5
|
14.05.2023
|
Заря
|
0:5
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