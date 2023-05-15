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  4. Заря 6-й раз выиграла в УПЛ с преимуществом в 5 мячей в гостях
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 11:47 | Обновлено 15 мая 2023, 12:06
312
1

Заря 6-й раз выиграла в УПЛ с преимуществом в 5 мячей в гостях

«Металлист» 6-й раз проиграл с разницей в 5 голов на своем поле

15 мая 2023, 11:47 | Обновлено 15 мая 2023, 12:06
312
1
Заря 6-й раз выиграла в УПЛ с преимуществом в 5 мячей в гостях
Фото Александра Приходько

«Заря» 7-й раз одержала победу с преимуществом в 5 и более мячей в чемпионатах Украины. Причем 6 подобных викторий луганчане, что примечательно, отпраздновали в гостях. К слову, с более крупным счетом черно-бело-красные выигрывали на чужих полях только у запорожского «Металлурга» - 6:0 в сезоне-2015/16.

В свою очередь, «Металлист» 6-й раз в истории проиграл с разницей в 5 голов в родных стенах. Ранее столь весомые разгромы дважды нанесли харьковчанам «Динамо» и «Шахтер», а также с «Днепр» с «рекордным» счетом 6:0 в сезоне-2005/06.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные гостевые победы «Зари» в УПЛ

Дата

Соперник

Счет

17.07.2015

Металлург З

6:0

31.10.2021

Металлист 1925

6:1

02.09.2018

Арсенал

5:0

29.09.2019

Олимпик

5:0

27.09.2020

Львов

5:0

14.05.2023

Металлист

5:0

Самые крупные домашние поражения «Металлиста» в УПЛ

Дата

Соперник

Счет

30.04.2006

Днепр

0:6

11.07.1998

Динамо

1:6

01.10.2022

Шахтер

1:6

16.06.2000

Динамо

0:5

11.09.2015

Шахтер

0:5

14.05.2023

Заря

0:5
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Источник Sport.ua
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Springfield
 Заря только прописалась в Запорожье и на Славутич-арене, как тут же добила загибающийся Металлург (настоящий) на "чужом" поле 6:0 и потом 4:1 типа  "дома".  Там же.)    И вот интересно.   Заря  живёт и пахнет.  А в Запорожье уже третий и второй ненастоящий Металлург. Который может вдруг попасть в переходные матчи.  А кому это надо  без спонсоров, Запорожстали или Богуслаева???   Кто это потянет? Никто.  Значит пердив форева.
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