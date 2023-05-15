Дитятьев разорвал контракт со Львовом

Украинский защитник Алексей Дитятьев рассказал, что расторг контракт со «Львовом», который находится на грани вылета из УПЛ.

«Благодарю вас, ребята. Для меня это интересный опыт. Трудные времена, порождающие сильных людей. Идем дальше и встретимся на футбольном поле», - написал Дитятьев в своем Instagram.

Дитятьев перешел в ФК «Львов» этой зимой из казахстанского «Аксу». 34-летний защитник провел за львовян девять матчей, не отметившись результативными действиями.