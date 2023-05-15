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Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 11:45 | Обновлено 15 мая 2023, 11:57
596
0

Дитятьев разорвал контракт со Львовом

34-летний защитник стал свободным агентом

15 мая 2023, 11:45 | Обновлено 15 мая 2023, 11:57
596
0
Дитятьев разорвал контракт со Львовом
Instagram. Алексей Дитятьев

Украинский защитник Алексей Дитятьев рассказал, что расторг контракт со «Львовом», который находится на грани вылета из УПЛ.

«Благодарю вас, ребята. Для меня это интересный опыт. Трудные времена, порождающие сильных людей. Идем дальше и встретимся на футбольном поле», - написал Дитятьев в своем Instagram.

Дитятьев перешел в ФК «Львов» этой зимой из казахстанского «Аксу». 34-летний защитник провел за львовян девять матчей, не отметившись результативными действиями.

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Алексей Дитятьев Львов расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ
Источник Instagram
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